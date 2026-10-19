Milei viajará a España junto al canciller Quirno y al vocero presidencial

El presidente Javier Milei partirá este lunes a las 23hs. rumbo a España, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier. Aunque arribará el martes a las 13hs. (hora argentina), sus actividades se iniciarán el miércoles.

El primer compromiso será en la jornada Nueva Economía Forum, que se desarrollará en el Real Casino Gran Círculo a las 5:15hs.. A continuación, a las 8hs., mantendrá un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos y luego disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca en la misma casa de estudios.

A las 10hs. estará presente en la Fundación Disenso y, dos horas después, se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al mediodía, a las 14hs., tendrá una entrevista con el periodista de El Observador, Fernando González, en el Hotel Hyatt Hesperia. Finalmente, a las 16hs. tomará el vuelo presidencial de regreso a Argentina.

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La comitiva aterrizará en Buenos Aires el jueves 22 a las 8hs.; Milei retomará sus actividades al día siguiente con su participación en la cena anual de la Fundación Faro.

La semana del Gabinete

El lunes a las 10hs., la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, brindarán una conferencia de prensa en la cárcel de Villa Devoto, para dar cierre a la primera fase del traslado de internos al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz; estarán presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez.

El mismo día, a las 15hs. Ravier dará su habitual conferencia de prensa, mientras que el Presidente, a las 17hs. previo a su viaje a Madrid, participará de la Expo Argentina Oil & Gas 2026, en el Espacio DUAM, de la provincia de Neuquén, junto a su hermana y secretaria de Presidencia.

El martes 20, a las 13hs. habrá una nueva reunión de Mesa Política, mientras que a las 15hs. Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo 'Lule' Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantendrán un encuentro de trabajo con los diputados nacionales del PRO Fernando de Andreis y Cristian Ritondo.

El miércoles desde el mediodía, en el Congreso, comenzará la sesión en la que se abordarán proyectos vinculados a la propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar.

Al cerrar la semana Karina Milei, junto al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, visitarán el Museo Nacional de Bellas Artes, este viernes a las 12hs., para anunciar la creación de un nuevo centro que integrará la conservación, investigación y restauración de las colecciones del museo, del Palais de Glace y de otros museos nacionales. (NA)