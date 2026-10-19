Fútbol femenino: goleadas en la fecha 13 del Clausura y definiciones en la Primera B
Villa Mitre, STMBB y Tiro Federal consiguieron contundentes triunfos en la Primera A, mientras que Rosario PB y SPIQPYA se impusieron en los cotejos de vuelta de los cuartos de final en la B.
El fútbol femenino tuvo un fin de semana de intensa actividad con la disputa de la fecha 13 del Torneo Clausura de Primera A y los encuentros de vuelta correspondientes a los cuartos de final de la Primera B.
En la máxima categoría, Villa Mitre superó por 4 a 0 a Bella Vista con dos tantos de Morena Bouven, además de las conquistas de Dana Ramos y Sol Menéndez Perrone.
Por su parte, STMBB protagonizó una de las goleadas de la jornada al vencer por 6 a 1 a AEC. Marianela Santana y Luana Villanueva marcaron dos goles cada una, mientras que Tania Espíndola y Ludmila Fernández completaron la cuenta. Agustina Malaspina anotó el único tanto de AEC.
Otro resultado contundente fue el de Tiro Federal, que derrotó por 6 a 0 a Libertad. Morena Juare y Aylen Baratcabal aportaron dos goles cada una, mientras que Victoria Toloza y Magali Toloza sellaron la goleada.
En un partido más equilibrado, Sporting venció por 3 a 2 a La Armonía. Sol Anachuri, Débora Farías y Sofía Mattos marcaron para el conjunto ganador, mientras que Yazmín Sandoval y Natalia Morinigo anotaron para La Armonía.
-Posiciones: 1) STMBB, 34 puntos; 2) Villa Mitre, 32; 3) Tiro Federal, 31; 4) Bella Vista, 13; 5) Sporting, 12; 6) AEC, 9; 7) La Armonía, 7; 8) Libertad, 7.
-Tabla general: 1) STMBB, 69 puntos; 2) Tiro Federal, 66; 3) Villa Mitre, 61; 4) Sporting, 32; 5) AEC, 29; 6) Bella Vista, 22; 7) La Armonía, 16; 8) Libertad, 13.
En Primera B
En el marco de los encuentros de vuelta de los cuartos de final de la Primera B, Rosario PB derrotó por 2 a 0 a Estrella de Oro, gracias a los goles de Noemí Benítez y Carolina Díaz.
La otra victoria de la jornada fue para SPIQPYA, que tuvo una actuación contundente y goleó por 9 a 0 a Huracán. Renata Segovia, con tres conquistas, fue la máxima anotadora del encuentro. Antonella Guajardo, Romina Zarza, Nicole Montenegro, Juana Olivero, Paola Vallejos y Erica Campos completaron el marcador. 1) STMBB, 34 puntos; 2) .