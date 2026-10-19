Fútbol femenino: goleadas en la fecha 13 del Clausura y definiciones en la Primera B

El fútbol femenino tuvo un fin de semana de intensa actividad con la disputa de la fecha 13 del Torneo Clausura de Primera A y los encuentros de vuelta correspondientes a los cuartos de final de la Primera B.

En la máxima categoría, Villa Mitre superó por 4 a 0 a Bella Vista con dos tantos de Morena Bouven, además de las conquistas de Dana Ramos y Sol Menéndez Perrone.

Por su parte, STMBB protagonizó una de las goleadas de la jornada al vencer por 6 a 1 a AEC. Marianela Santana y Luana Villanueva marcaron dos goles cada una, mientras que Tania Espíndola y Ludmila Fernández completaron la cuenta. Agustina Malaspina anotó el único tanto de AEC.

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Otro resultado contundente fue el de Tiro Federal, que derrotó por 6 a 0 a Libertad. Morena Juare y Aylen Baratcabal aportaron dos goles cada una, mientras que Victoria Toloza y Magali Toloza sellaron la goleada.

En un partido más equilibrado, Sporting venció por 3 a 2 a La Armonía. Sol Anachuri, Débora Farías y Sofía Mattos marcaron para el conjunto ganador, mientras que Yazmín Sandoval y Natalia Morinigo anotaron para La Armonía.

-Posiciones: 1) STMBB, 34 puntos; 2) Villa Mitre, 32; 3) Tiro Federal, 31; 4) Bella Vista, 13; 5) Sporting, 12; 6) AEC, 9; 7) La Armonía, 7; 8) Libertad, 7.

-Tabla general: 1) STMBB, 69 puntos; 2) Tiro Federal, 66; 3) Villa Mitre, 61; 4) Sporting, 32; 5) AEC, 29; 6) Bella Vista, 22; 7) La Armonía, 16; 8) Libertad, 13.



En Primera B

En el marco de los encuentros de vuelta de los cuartos de final de la Primera B, Rosario PB derrotó por 2 a 0 a Estrella de Oro, gracias a los goles de Noemí Benítez y Carolina Díaz.

La otra victoria de la jornada fue para SPIQPYA, que tuvo una actuación contundente y goleó por 9 a 0 a Huracán. Renata Segovia, con tres conquistas, fue la máxima anotadora del encuentro. Antonella Guajardo, Romina Zarza, Nicole Montenegro, Juana Olivero, Paola Vallejos y Erica Campos completaron el marcador. 1) STMBB, 34 puntos; 2) .



