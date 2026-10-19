El Manchester City afrontaría una reducción “enorme” de puntos que lo haría descender

El Manchester City podría afrontar una enorme reducción de puntos que complicaría su permanencia en la Primera División del fútbol inglés tras ser declarado culpable de más de 100 cargos por evasión fiscal presentados por la Premier League.

Según la resolución, la dirigencia "Citizens" actuó con la intención directa de eludir las reglas del Fair Play Financiero y violó gravemente sus deberes de cooperación y buena fe entre las temporadas 2009 y 2018.

El informe reveló que, de los 949,9 millones de libras declarados formalmente como patrocinio de empresas de Abu Dabi (como Etihad o Etisalat), solo 119,3 millones provinieron realmente de las marcas.

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El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, escribió una carta en la que sostiene que el club es inocente tras conocerse que, según el medio The Athletic, fue hallado culpable de 114 de las 115 acusaciones presentadas por la Premier League por incumplir regulaciones financieras.

“El proceso de la Premier League aún tiene un largo camino por recorrer, y nuestra confianza y determinación para demostrar la inocencia del club siguen siendo tan firmes como al principio”, sostuvo Mubarak en su carta publicada en el sitio oficial del club.

Si bien la entidad de la ciudad de Manchester apeló formalmente la resolución al alegar errores materiales en el dictamen, según el medio británico Daily Mail afirmarían que la quita de puntos hacia el club hoy dirigido por Enzo Maresca

El escándalo que rodea al club de la ciudad de Manchester mantiene las expectativas del resto de los clubes de la liga sobre el dictamen final, que podría realizarse en enero de 2027, debido a que, al ser hallado culpable oficialmente, podría tener distintas penalizaciones, como la reducción de puntos que invalidaría los títulos obtenidos por los "Citizens" durante el periodo de 2009 a 2018. (NA)