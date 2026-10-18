Bahía se consagró tricampeón en el Provincial U17 Femenino disputado en Tres Arroyos

El seleccionado bahiense femenino U17 se consagró tricampeón Provincial, venciendo en la final al local Tres Arroyos, por 93 a 37, en la final que se disputó, como el resto del torneo, en cancha de Argentino Junior.

El representante de nuestro medio completó invicto su participación, venciendo en la zona Sur a Necochea (52-44) y Tres Arroyos (56-35). En tanto, en semifinales, derrotó a Chivilcoy, 61 a 51.

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Tercero finalizó Junín, que derrotó a Chivilcoy, 81 a 60, mientras que quinto resultó Necochea, tras ganarle a La Plata, 75 a 64.

En la final, Bahía contó con su plantel completo, considerando que se incorporó Isabel Sorzini, sumándose en semifinales Isabella Roldán y Juana Montivero, las tres, afectadas a Unión Bahía en la Liga Nacional.

Bahía tuvo varias jugadoras en alto rendimiento, como Roldán, que sumó 15 puntos (0-2 en t3, 6-7 en t2 y 3-3 en t1), más 8 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos; Isabella Larrasolo completó 15 unidades (3-5 en t3 y 3-8 en t2), más 9 rebotes, 4 recuperos y 2 asistencias e Isabel Sorzini cerró con 15 puntos (1-2 en t3, 5-7 en t2 y 2-3 en t1).

También, Mía Kloverdanz terminó con 10 recobres y 4 recuperos; Juana Montivero sumó 12 puntos (2-4 en t3 y 3-5 en t2) e Isabella Canutti hizo 4 puntos, 4 asistencias y 2 recuperos.

La síntesis:

Tres Arroyos (37): A. Baigorria, C. Marconi (4), J. Bianco (12), I. Spinelli, E. D’Angelo (5), fi; P. Aymonino (12), R. Falcón (1), L. Groenenberg (2), A. Rubiños (1), E. Blanco, M. Huizi y M. Acha. DT: Raúl Bianco.

Bahía Blanca (93): I. Canutti (4), C. Pisani (8), I. Sorzini (15), S. Schroh (3), I. Roldán (15), fi; U. Di Yorio (4), J. Quinteros (5), J. Montivero (12), R. Vasconcelo (7), M. Kloverdanz (5), I. Larrasolo (15) y C. Gherzi. DT: Gustavo Candia.

Cuartos: Tres Arroyos, 10-24-; 17-47 y 19-74.

Árbitros: Julián Amelia (La Plata), Erika Slame Erika (Junín) y Lucas Franchi (Chivilcoy).

Cancha: César “Griyo” Goizueta (Argentino Junior).

El plantel

Jugadora Equipo

Uma Di Yorio Bahiense del Norte

Clara Pisani Bahiense del Norte

Camila Gherzi Bahiense del Norte

Julia Quinteros Bahiense del Norte

Juana Montivero Bahiense del Norte

Renata Vasconcelo Bahiense del Norte

Isabella Canutti Bahiense del Norte

Camila Zanotto Bahiense del Norte

Isabella Roldán 9 de Julio

Isabella Larrasolo 9 de Julio

Isabel Sorzini 9 de Julio

Catalina Maggi 9 de Julio

Guadalupe Alarcón 9 de Julio

Sofía Schroh L.N. Alem

Mia Kloverdanz Comercial

Entrenador: Gustavo Candia.

Asistente: Emiliano Roldán.

Preparadora física: Valentina Luján.

Delegada: Paula Barbieri.