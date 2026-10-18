Bahía se consagró tricampeón en el Provincial U17 Femenino disputado en Tres Arroyos
Las chicas vencieron en la final cómodamente al local, por 93 a 37.
El seleccionado bahiense femenino U17 se consagró tricampeón Provincial, venciendo en la final al local Tres Arroyos, por 93 a 37, en la final que se disputó, como el resto del torneo, en cancha de Argentino Junior.
El representante de nuestro medio completó invicto su participación, venciendo en la zona Sur a Necochea (52-44) y Tres Arroyos (56-35). En tanto, en semifinales, derrotó a Chivilcoy, 61 a 51.
Tercero finalizó Junín, que derrotó a Chivilcoy, 81 a 60, mientras que quinto resultó Necochea, tras ganarle a La Plata, 75 a 64.
En la final, Bahía contó con su plantel completo, considerando que se incorporó Isabel Sorzini, sumándose en semifinales Isabella Roldán y Juana Montivero, las tres, afectadas a Unión Bahía en la Liga Nacional.
Bahía tuvo varias jugadoras en alto rendimiento, como Roldán, que sumó 15 puntos (0-2 en t3, 6-7 en t2 y 3-3 en t1), más 8 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos; Isabella Larrasolo completó 15 unidades (3-5 en t3 y 3-8 en t2), más 9 rebotes, 4 recuperos y 2 asistencias e Isabel Sorzini cerró con 15 puntos (1-2 en t3, 5-7 en t2 y 2-3 en t1).
También, Mía Kloverdanz terminó con 10 recobres y 4 recuperos; Juana Montivero sumó 12 puntos (2-4 en t3 y 3-5 en t2) e Isabella Canutti hizo 4 puntos, 4 asistencias y 2 recuperos.
La síntesis:
Tres Arroyos (37): A. Baigorria, C. Marconi (4), J. Bianco (12), I. Spinelli, E. D’Angelo (5), fi; P. Aymonino (12), R. Falcón (1), L. Groenenberg (2), A. Rubiños (1), E. Blanco, M. Huizi y M. Acha. DT: Raúl Bianco.
Bahía Blanca (93): I. Canutti (4), C. Pisani (8), I. Sorzini (15), S. Schroh (3), I. Roldán (15), fi; U. Di Yorio (4), J. Quinteros (5), J. Montivero (12), R. Vasconcelo (7), M. Kloverdanz (5), I. Larrasolo (15) y C. Gherzi. DT: Gustavo Candia.
Cuartos: Tres Arroyos, 10-24-; 17-47 y 19-74.
Árbitros: Julián Amelia (La Plata), Erika Slame Erika (Junín) y Lucas Franchi (Chivilcoy).
Cancha: César “Griyo” Goizueta (Argentino Junior).
El plantel
Jugadora Equipo
Uma Di Yorio Bahiense del Norte
Clara Pisani Bahiense del Norte
Camila Gherzi Bahiense del Norte
Julia Quinteros Bahiense del Norte
Juana Montivero Bahiense del Norte
Renata Vasconcelo Bahiense del Norte
Isabella Canutti Bahiense del Norte
Camila Zanotto Bahiense del Norte
Isabella Roldán 9 de Julio
Isabella Larrasolo 9 de Julio
Isabel Sorzini 9 de Julio
Catalina Maggi 9 de Julio
Guadalupe Alarcón 9 de Julio
Sofía Schroh L.N. Alem
Mia Kloverdanz Comercial
Entrenador: Gustavo Candia.
Asistente: Emiliano Roldán.
Preparadora física: Valentina Luján.
Delegada: Paula Barbieri.