Toto, el nene de 9 años de “MasterChef Junior”, se largó a llorar por las críticas que recibió en las redes

Toto, uno de los participantes de MasterChef Junior (Telefe), vivió un momento de mucha angustia después de su debut en el reality de cocina. El nene de 9 años recibió una catarata de críticas en las redes sociales por una situación que protagonizó con una compañera y decidió grabar un video para pedir que dejaran de atacarlo.

Todo comenzó durante el primer programa, cuando los participantes tuvieron que enfrentar un desafío en parejas. Toto cocinó junto a Ámbar, pero las cosas no salieron como esperaban y la nena terminó llorando por miedo a quedar eliminada.

En medio de la devolución del jurado, el pequeño explicó que había sido su compañera quien preparó la hamburguesa que recibió cuestionamientos. Su actitud generó una fuerte reacción entre los espectadores, que comenzaron a dejarle mensajes negativos en las redes.

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Lo que más llamó la atención fue que Toto ni siquiera tiene celular ni maneja sus propias cuentas. Sin embargo, entusiasmado por conocer la repercusión de su primera aparición televisiva, le pidió a su mamá que le mostrara qué decía la gente sobre él.

Lejos de encontrar los mensajes de cariño que esperaba, se topó con insultos y cuestionamientos que lo hicieron llorar.

El desgarrador pedido de Toto de “MasterChef Junior” tras recibir críticas en las redes

Visiblemente afectado por los comentarios, el participante decidió hablar frente a cámara para explicar cómo se sentía y pedirles a los usuarios que terminaran con las agresiones.

“Hola, ¿cómo está, comunidad? Tengo que decirles algo, que es que yo quería ver las repercusiones del programa, cómo estaba yendo, aunque no tengo acceso a las redes sociales, pero me di cuenta de que está todo mal”, comenzó diciendo.

Con lágrimas en los ojos, Toto reconoció que los mensajes lo estaban afectando y aprovechó para disculparse públicamente con Ámbar por lo que había ocurrido durante la competencia.

“Me están heateando y la verdad que me está afectando mucho. Yo ya le pedí disculpas a Ámbar, pero si no se hizo público, me gustaría pedirle disculpas ahora”, expresó.

Sin poder ocultar su tristeza, agregó: “Pero no me gusta que me hagan hate. ¡Por favor, pueden parar de hacerlo! Acá detrás hay una persona, solamente se ve esto de mí”.

Mientras pronunciaba esas últimas palabras, el nene hizo un pequeño gesto con los dedos para explicar que lo que el público ve en televisión representa apenas una parte de quién es realmente.

El episodio volvió a poner en discusión los límites de las críticas en las redes sociales, especialmente cuando están dirigidas a menores de edad que participan de programas de televisión.