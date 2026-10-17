Condenan a 158 años de prisión a los asesinos de los tres surfistas extranjeros en México

Los fiscales asignados al caso habían solicitado originalmente una pena total de 210 años de prisión

Un tribunal de México condenó a 158 años y nueve meses de prisión a cada uno de los tres hombres declarados culpables del homicidio de dos surfistas australianos y un estadounidense en Ensenada, Baja California.

El juez Raúl Hernández dictó la sentencia histórica contra los ciudadanos mexicanos Jesús Gerardo, alias "El Kekas", Irineo Francisco y Ángel Jesús, tras determinar que actuaron con premeditación, alevosía y ventaja en el crimen que causó una profunda indignación internacional.

El violento suceso ocurrió en 2024 en las costas de Ensenada, un reconocido destino turístico para la práctica del surf en el Pacífico mexicano, lugar donde también se llevó a cabo el juicio penal. Las víctimas fueron los hermanos de origen australiano Jake y Callum Robinson, de 30 y 33 años respectivamente, junto a su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad, de 30 años.

Los cuerpos de los tres jóvenes deportistas fueron localizados al fondo de un acantilado de la zona con impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza, luego de haber sido interceptados con la intención de robarles sus pertenencias y el vehículo en el que viajaban.

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Durante la audiencia judicial, el juez Hernández escuchó los argumentos finales de la fiscalía y de la defensa antes de dar a conocer los años de cárcel definitivos.

Los fiscales asignados al caso habían solicitado originalmente una pena total de 210 años de prisión para cada uno de los involucrados, aunque la legislación vigente en el estado de Baja California establece un límite máximo de castigo aplicable.

Los padres de los hermanos Robinson, Martin y Debra, junto con la madre de Rhoad, Page, y su nuera, Natalie Wiertz, presenciaron y participaron en todo el desarrollo de esta última sesión de manera virtual a través de una videollamada. "Nunca podrá haber justicia por la pérdida de un hijo, pero estamos agradecidos de que estos hombres no volverán a hacerle daño a nadie", manifestó Page Rhoad visiblemente conmovida ante el tribunal tras escuchar la resolución. (NA)