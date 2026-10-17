No es el mayo francés: 17 de octubre de violenta protesta social

La protestas se extienden en todo el país. Foto Reuters

Francia atravesó este sábado una jornada de masivas protestas sociales motivadas por el encarecimiento del costo de vida, la cual escaló rápidamente hacia hechos de extrema violencia caracterizados por incendios, saqueos y ataques directos contra edificios públicos.

Ante la gravedad de los incidentes, el ministro del Interior, Laurent Núñez, confirmó un saldo parcial de 400 personas detenidas, al tiempo que el presidente Emmanuel Macron ratificó que se aplicarán severos castigos contra los responsables de los desmanes.

En Limoges

En la ciudad de Limoges, los disturbios alcanzaron su punto más crítico cuando un grupo de manifestantes encapuchados prendió fuego un patrullero policial frente a la sede municipal, forzó los accesos rompiendo ventanas e ingresó al inmueble para iniciar focos ígneos en su interior.

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Las llamas se propagaron con rapidez y afectaron gravemente un ala y el techo del palacio comunal, edificado hace 143 años, mientras dotaciones de bomberos desplegaban un intenso operativo para evitar el colapso total de la estructura histórica. Diversos registros audiovisuales difundidos en plataformas digitales por testigos presenciales registraron el preciso instante en el que se desplomó una sección de la cúpula del emblemático edificio.

El prefecto local, Maurice Barate, brindó un panorama desolador al señalar que el ayuntamiento quedó prácticamente destruido tras la agresión. “El tejado se ha derrumbado sobre las plantas inferiores, salvo en el ala oeste, y ya han desaparecido dos tercios de la fachada”, detalló el funcionario.

Asimismo, Barate calificó los considerables daños estructurales sufridos por la construcción centenaria como una “catástrofe para el patrimonio” y repudió con firmeza lo que definió como un “acto deliberado de vándalos”.

Multitudinarias protestas se llevaron a cabo este sábado en Francia con los estudiantes como protagonistas principales, apoyados esta vez por sindicalistas y remanentes del movimiento de los Chalecos Amarillos, informaron medios internaiconales.

Todos alzaron la voz contra el alto costo de vida, problemas educativos y el deterioro del modelo social del país, costató la Agencia Noticias Argentinas.

Según una fuente policial, las autoridades calcularon que entre 30.000 y 60.000 manifestantes se congregaron en París, mientras que en todo el territorio francés la cifra se situaría entre 90.000 y 170.000.

Las protestas volvieron a convertirse en violentos enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes.

Para contener a la multitud, las fuerzas del orden utilizaron gases lacrimógenos, de acuerdo con informaciones del sitio Actualidad RT.

De acuerdo con la Prefectura de Policía de París, alrededor de un centenar de personas ya habaía sido arrestadas en la capital francesa.

“Los actos violentos anunciados por algunos en las redes sociales para esta mañana fracasaron. La agilidad del sistema puesto en marcha nos permitió reaccionar, dispersar y detener a los implicados”, precisó la prefectura.

En Marsella

Al mismo tiempo, fuertes disturbios se están registraron en la ciudad de Marsella.

Una comisaría municipal fue blanco de las protestas, donde los manifestantes “rompieron ventanas y lanzaron bombas de humo”.

“Se frustró un intento de incendio provocado. No se registraron heridos”, informaron las autoridades.

Además, al margen de la manifestación, varias personas irrumpieron en el Ayuntamiento, situado en el Puerto Viejo, para realizar actos de vandalismo.Los intrusos quedaron bloqueados en el vestíbulo y finalmente huyeron, en un incidente que no dejó heridos.

En Lyon

En la ciudad de Lyon, individuos encapuchados atacaron la Oficina de Turismo.

Rompieron los cristales en el edificio y desataron un fuerte incendio.

Asimismo, en la urbe se registraron enfrentamientos entre grupos de jóvenes y la Policía.

Se lanzaron materiales pirotécnicos contra los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos.