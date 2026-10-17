En un giro estratégico, Trump levantó los aranceles a Rusia y apeló al interés nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eximió a Rusia de la aplicación de un importante paquete de sanciones y aranceles económicos.

La sorpresiva medida se tomó apenas unos días antes de que las penalizaciones entraran en vigor, conforme a una legislación que el propio mandatario había promulgado el mes pasado tras recibir el visto bueno del Congreso de manera mayoritaria.

La decisión de la Casa Blanca abarca tanto los aranceles sobre diversos productos de origen ruso como las penalizaciones directas por la compra de petróleo y gas procedentes de esa nación.

A través de una orden ejecutiva publicada a última hora del viernes, Trump justificó formalmente el freno a las sanciones argumentando que la concesión de dicha exención responde estrictamente a los intereses nacionales de Estados Unidos en este momento.

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La legislación afectada tenía como objetivo original aumentar la presión económica global sobre el Kremlin debido a la invasión de Ucrania, un conflicto bélico iniciado en 2022. Sin embargo, en los últimos meses, el presidente estadounidense demostró una postura cada vez más cercana hacia Rusia e intensificó sus críticas públicas hacia el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, llegando incluso a sugerir abiertamente que Kiev necesita un nuevo liderazgo político.

El alcance de la Ley Lindsey O. Graham

La normativa, cuyo principal impulsor en el Poder Legislativo fue el fallecido senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, establecía un mecanismo de castigo comercial sumamente severo. El texto estipulaba la imposición de aranceles de hasta el 100 % en un plazo de 30 días a todos los productos importados a territorio estadounidense desde los cinco mayores compradores de petróleo crudo o gas natural de origen ruso.

Asimismo, el marco legal sancionaba de manera directa a cualquier tercer país que, a sabiendas, adquiriera hidrocarburos rusos una vez transcurridos 30 días desde la promulgación de la ley. La iniciativa del Congreso también apuntaba de forma explícita contra aquellas naciones que figuraran en la lista de los cinco principales facilitadores que ayudan a Moscú a eludir el bloqueo financiero y comercial internacional.

De acuerdo con el documento emitido por la Casa Blanca, la exención firmada por el Ejecutivo permanecerá vigente de manera indefinida. La orden establece que los castigos económicos se mantendrán congelados hasta que el propio Trump o sus altos funcionarios del gabinete determinen de forma explícita que es apropiado tomar medidas adicionales o reactivar las penalizaciones.

A mediados de septiembre, la administración de Washington había acaparado la atención internacional al promulgar formalmente la bautizada "Ley Lindsey O. Graham de Sanciones contra Rusia e Irán de 2026". No obstante, con la reciente notificación enviada al Congreso, el presidente ha hecho uso de sus facultades ejecutivas para neutralizar temporalmente los efectos de la ley, abriendo un nuevo capítulo de debate en la política exterior estadounidense. (NA)