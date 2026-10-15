El Congreso de Brasil aprobó la reducción de la semana laboral a cinco días

El Senado de Brasil aprobó en la noche del miércoles la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que pone fin a la escala laboral de seis días por uno de franco semanal, concluyendo así el trámite parlamentario.

La propuesta aprobada sustituye gradualmente la actual jornada máxima de 44 horas semanales, asociada a la escala 6x1, por un modelo con dos días de descanso por semana y una reducción gradual de la jornada máxima a 40 horas semanales.

Aprobada por la Cámara de Diputados en mayo pasado, la PEC fue remitida al Senado y tratada en la Comisión de Constitución y Justicia a partir de agosto. Ahora, como no hubo cambios en el texto en la Cámara Alta, la enmienda será promulgada.

De esa manera, 60 días después de la promulgación las empresas deberán adoptar la escala 5x2 y reducir la jornada máxima a 42 horas semanales. Transcurridos otros 12 meses, la jornada se reducirá a 40 horas semanales.

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Además, la PEC prevé jornadas diferenciadas para trabajadores con título de educación superior que reciban una remuneración igual o superior a 21.188,87 reales, siempre que se mantenga la escala 5x2. En estos casos, la duración de la jornada podrá definirse mediante negociación directa entre empleador y empleado.

La PEC fue una iniciativa apoyada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT). Por su parte, el candidato opositor Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), quien era contrario a la propuesta, decidió a último momento acompañar el proyecto.

“Hoy es un día para celebrar una conquista histórica de millones de trabajadores y trabajadoras. El fin de la 6x1 es más que un cambio en la jornada laboral. Es más tiempo para vivir, descansar, estar con la familia, acompañar el crecimiento de los hijos, cuidarse y disfrutar de la vida”, expresó Lula en una publicación en redes sociales, en la que calificó la aprobación como “una victoria de los trabajadores y trabajadoras”.

La votación, realizada en dos turnos en el Senado, fue aprobada en ambas votaciones por 75 votos a favor y 1 en contra. (NA)