Tragedia en Pakistán: colapsó el techo de una escuela y murieron 27 alumnos y un profesor

Al menos 28 personas, entre ellas 27 alumnos y un docente, fallecieron este jueves en la localidad de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, a raíz del derrumbe del techo de una escuela primaria.

El siniestro provocó además heridas gravedad a más de 30 personas. De acuerdo con el último parte médico emitido por las autoridades del hospital Lady Reading, seis de los internados se encuentran en estado crítico con pronóstico reservado debido a los severos traumatismos sufridos durante el colapso del inmueble educativo.

Para atender la emergencia se montó un amplio dispositivo coordinado que involucró a más de 60 brigadistas y 16 ambulancias, las cuales trabajaron contrarreloj entre los escombros ante la desesperación de padres y vecinos que se congregaron en las adyacencias de la escuela afectada.

Las fallas constructivas, el uso de materiales de baja calidad y la falta crónica de inspecciones periódicas representan un problema recurrente en la infraestructura de Pakistán.

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En junio pasado, una decena de menores fallecieron por el desplome de una institución educativa en Lahore, mientras que en 2025 la caída de un edificio residencial de cinco plantas en el barrio de Lyari, en Karachi, provocó 27 muertes. (NA)