LBB Plata: última chance para El Nacional y Velocidad más el primer juego de La Falda-Espora

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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El último clasificado a cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata surgirá esta noche, cuando El Nacional reciba a Velocidad, en el Delfo y Pacífico Ciccioli, mientras que, paralelamente comenzará la serie permanencia entre La Falda y Espora, en el Lili Pisani.

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Ambos encuentros inician a las 21.

En la Quinta, arbitrarán Emanuel Sánchez, Mariano Enrique y Joel Schernenco.

El celeste (8º) perdió con Ateneo (7º), 74-68 en el play-in, mientras que Velo (10º) eliminó a Bahía Basket (9º), 67 a 63.

El ganador de esta noche entre El Nacional y Velocidad será octavo y cruzará con San Lorenzo (1º) en cuartos.

Las restantes llaves, desde el martes, las disputarán Altense (2º)-Ateneo (7º); 9 de Julio (3º)-Argentino (6º) y Comercial (4º)-Sportivo (5º).

En los partidos de fase regular Velocidad y El Nacional se ganaron de visitantes: 63-60 el equipo dirigido por Alan Rava y 80 a 70 los orientados por Juan Cruz Santini.

En este segundo tramo, El Nacional se impuso en los cuatro partidos que jugó en la Quinta, cediendo uno solo en condición de local, que jugó en cancha de Pacífico (se mudó por las condicones del piso), ante Argentino: 81-76.

Velo, por su parte, perdió los seis partidos de visitante en fase regular del segundo tramo y ganó el último, por el play-in.

Abajo

Hoy también se pone en marcha la serie por la permanencia -al mejor de cinco-, entre La Falda (11º) y Espora (12º), desde las 21, en el Lili Pisani (Humboldt 52), arbitraje de Alejandro Ramallo, Horacio Sedán y Ariel Di Marco.⁩

El perdedor de esta serie descenderá a la LBB Bronce, mientras que el vencedor disputará la promoción -al mejor de cinco- ante el segundo de la LBB Bronce.

Hasta el momento se vieron dos veces las caras y en ambas oportunidades ganó el equipo puntaltense: 72-65 de visitante y 84-66, de local.

La Falda ganó tres partidos en 24 presentaciones en toda la temporada y arrastra 10 derrotas en fila. Su último triunfo lo consiguió en el inicio de la segunda parte, como local, ante Velocidad: 78-61.

Espora, por su parte, llega con un récord de 22 derrotas y dos triunfos, ambos justamente ante La Falda.