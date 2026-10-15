Se enciende una luz por las familias en duelo gestacional y perinatal

Cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial de Visibilización del Duelo Gestacional y Perinatal. En ese marco, la Red de apoyo a familias en duelo “Con la luna como cuna” convoca a la comunidad a participar de la Ola de Luz Mundial como lo vienen realizando desde 2018.

La actividad se realizará este jueves 15 de octubre, a las 19, en el Parque Boronat. Durante esa noche, el Palacio Municipal se verá iluminado de rosa y celeste en alusión a la fecha. La organización invita a quienes se acerquen a llevar sus propias velitas para participar de un homenaje colectivo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Es muy importante tener un día para hacer de este duelo silenciado una causa de visibilización social”, expresó la Licenciada Natalia Novaro, fundadora de la Red de apoyo a familias en duelo. La fecha busca poner en palabras y hacer visible el duelo de quienes despidieron a sus hijos durante la gestación, el parto o los primeros años de vida.

“Así como dar pasos para que los padres que despidieron a sus hijos durante la gestación, el parto o los primeros años de vida tengan el apoyo necesario y el abrigo comunitario todos los días del año”, agregó.

El acto central tendrá como protagonista a la luz de las velas. La propuesta es que cada persona pueda acercarse con una vela y formar, entre todos, un homenaje colectivo", expresó Novaro.

La convocatoria también representa un nuevo paso en el trabajo que la Red viene desarrollando junto a las familias y distintos actores de la comunidad. “Nuestro intento es mostrar que vamos desde adentro hacia afuera, desde adentro hacia la comunidad”, explicó.

En ese recorrido, la organización fue incorporando a diferentes personas vinculadas con esta experiencia. “Durante estos años fuimos invitando diferentes actores, a los padres, a los hermanos, a los abuelos, al personal de salud”, detalló Novaro.

La actividad en el Parque Boronat constituyó, en sus palabras, una apertura hacia toda la gente. “Y ahora, con el Boronat, hicimos como ese salto hacia todos los actores de la comunidad”, sostuvo.

Durante el acto se anunciará además una noticia vinculada con la posibilidad de contar con espacios más íntimos para las familias. La iniciativa se encuentra en trámite y, por ese motivo, todavía no se pueden confirmar sus características ni su ubicación.

“En el acto vamos a anunciar una linda noticia que tiene que ver con tener espacios más íntimos para las familias”, explicó Novaro.

La propuesta apunta a que las familias puedan contar con un lugar de recuerdo y encuentro más privado, además del espacio comunitario que representa el Parque Boronat.

“Para que las familias tengan un lugar más íntimo también nos estamos ocupando de que estos pequeños tengan un espacio en lugares específicos de la ciudad donde sus familias puedan ir a dejarles una flor”, señaló.

El objetivo es que esos espacios puedan acompañar a las familias en sus procesos de duelo y ofrecerles un lugar donde recordar a sus hijos.

La jornada del jueves será, de este modo, una instancia de homenaje y visibilización, pero también una oportunidad para continuar construyendo respuestas comunitarias frente a un duelo que muchas veces permanece en silencio.

También se podrá colaborar con los gastos de la jornada a través del enlace de “Cafecito” de la organización. La iniciativa busca ayudar a solventar los costos de sonido, iluminación y otros detalles necesarios para realizar el encuentro.

“Nosotros ponemos siempre un enlace, llamado un cafecito para que los que deseen ayudarnos a solventar los gastos -que este año ascienden a unos 300.000 pesos, entre sonido, la iluminación y detalles- lo puedan hacer a través de estos links: luna.como.cuna o https://cafecito.app/conlalunacomocuna”, explicó Novaro.

La referente aclaró que cualquier forma de acompañamiento resulta valiosa para la Red. “Con que la gente visite la página igual alcanza para que lo vean y colaboren”, señaló.

La invitación es a acercarse al Parque Boronat este jueves 15 de octubre a las 19, llevar una vela y participar de este homenaje colectivo.

Una rayuela que llega hasta el cielo

El 15 de octubre de 2024 en el Parque Boronat de la ciudad de Bahía Blanca quedó inaugurado esta rayuela diseñada por Gabriel Cortina y pintada por Natasha Kwiat, un colorido homenaje a los pequeños que partieron tempranamente.

"Sin negar el dolor, con hermanos jugando y lleno de color este espacio pretende ser un enlace amoroso y colorido para las familias en su camino de enlazarse nuevamente con la vida", contó Natalia Novaro en 2024.