Juicio por la muerte de Maradona: pidieron 15 años de prisión para Luque y 10 para Cosachov por homicidio

En el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, el abogado Fernando Burlando pidió 15 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual para Leopoldo Luque, 12 años de prisión por el mismo delito para Nancy Forlini y 10 años de prisión por la misma carátula para Agustina Cosachov.

En este contexto, además, se pidió la inhabilitación profesional en los tres casos. La jornada también contó con los alegatos de la querella donde fue el turno de los abogados de Dalma y Gianinna Maradona, y de las hermanas del Diez.

El primero en exponer ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro fue Pablo Jurado, representante de las hermanas del exfutbolista. Fernando Burlando tomó la palabra cerca de las 16 luego de sus dos socios, Fabián Améndola y Silvia Petroff.

Para Carlos Díaz pidió 5 años de prisión por homicidio culposo; para Mariano Perroni y para Ricardo Almirón, 4 años y 6 meses de prisión por el mismo delito; y para Pedro Di Spagna, la absolución por falta de pruebas.

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"Es una de las vergüenzas ajenas más inimaginables. Mataron a un héroe mitológico, a un guerrero capaz de ir y volver del olvido y de la muerte cuando lo deseaba. Y lo hicieron obviamente de una manera muy cobarde. Aprovechándose sobre todo de la vulnerabilidad de su salud, agravándola hasta el límite de la muerte misma", lanzó Burlando.

El abogado le recordó a los jueces Alberto Gaig, Alejandro Horacio Lago y Alberto Ortolani que lo que decidan "quedará sin ningún tipo de duda marcado a fuego en la memoria colectiva de esta y varias generaciones más. Y lo será no solamente por el nombre de la víctima, por su apellido, sino por su trascendencia, su impotancia y su sello particular".

"Pero también lo va a ser por los ribetes de este juicio y por las características de la matanza de Diego Maradona", sentenció el representante legal de Dalma y Gianinna.

"Recuerdo que al comienzo de este juicio les dije que Diego Maradona fue asesinado. Sí, asesinado. Y que para esa tarea alguien convocó a un equipo de profesionales para hacerlo de una manera lenta pero igualmente cruel", remarcó Burlando y deslizó: "Hoy, mis afirmaciones sobre el asesinato de Diego Armando Maradona, descansa en la evidencia que se produjo en esta audiencia".

Para el abogado, quienes componen el equipo médico imputado "ignoraron señales, síntomas que preocuparían a cualquier ser humano. No hicieron absolutamente nada en incontables oportunidades". "La indiferencia fue brutal", apuntó el mediático. (C5N)