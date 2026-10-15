Día Mundial del Bastón Blanco: “Las personas con discapacidad visual deberían poder moverse sin miedo”

Emocionadas, las personas se pusieron en lugar de las personas ciegas. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva

Desde 1980, cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial del Bastón Blanco, una fecha propuesta por la Unión Mundial de Ciegos para reconocer este elemento como símbolo de inclusión, igualdad de oportunidades y sensibilización social.

En este marco, Federico García, director del Centro Luis Braille de Bahía Blanca, remarcó que el objetivo no es poner el foco en la discapacidad, sino en las barreras que la sociedad y el entorno generan cotidianamente.

“Insistimos en este día en hablar de lo que padecen las personas con discapacidad visual, no por su situación, sino por todas esas barreras con las que se encuentran y en las que todos los ciudadanos podemos involucrarnos”, señaló.

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El bastón blanco es utilizado por personas ciegas y constituye un símbolo reconocido a nivel mundial. También existen otros colores que permiten identificar distintas situaciones: el bastón blanco y rojo corresponde a personas sordociegas, mientras que el verde es utilizado por personas con baja visión.

García enumeró algunas de las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad visual al desplazarse por la ciudad: “Veredas muy irregulares, puertas que abren para afuera, pizarrones, macetas, cajones de verdulerías, bicicletas y motos apoyadas sobre las paredes, autos subidos a las veredas, mesas y sillas en restaurantes que obstaculizan y caca de perros en las veredas, que al no ver no pueden esquivar”.

Según explicó, estas situaciones afectan directamente el derecho a circular con autonomía. “Las barreras que nombré tienen que ver con el derecho a ir de un lado a otro con autonomía”, afirmó.

Juan Rodríguez sirvió de anfitrión en las caminatas

Y también escribió el nombre de las personas en Braille

El director del Centro Luis Braille sostuvo que todavía queda mucho por hacer en distintos ámbitos, como la educación, la comunicación y el acceso a propuestas artísticas y culturales. Sin embargo, destacó que el primer paso es garantizar la movilidad cotidiana.

“Hay mucho por hacer también en otras áreas, como en educación, en lo artístico y cultural y en la comunicación. Pero el primer pedido es que puedan moverse sin miedo”, expresó.

La experiencia devponerse en el lugar del otro

En los días previos al 15 de octubre, el Centro Luis Braille participó de una actividad en la Feria de Artesanos de Bahía Blanca, donde invitó a los vecinos a caminar a ciegas.

“Estuvimos en la Feria de Artesanos invitando a la gente a caminar a ciegas. Gracias a todos los que se acercaron a conocernos y se animaron a la experiencia de ponerse en el lugar de una persona ciega”, destacaron desde la institución.

La propuesta también contó con el acompañamiento de la Feria Artesanal Bahía Blanca, que cedió el espacio para realizar la actividad.

García evaluó positivamente la respuesta del público: “El primer día costó, hubo poca gente, pero el segundo día hubo bastante movimiento. La gente se enganchó”.

La experiencia permitió que los participantes reconocieran obstáculos que muchas veces pasan inadvertidos. “Se dan cuenta de que es complejo, descubren cosas nuevas y empiezan a notar situaciones que uno naturaliza y pasa de largo”, explicó.

Entre los testimonios recogidos durante la actividad, García recordó el de una persona que, entre risas, comentó: “Descubrí que había un pozo nuevo”.

“Cuando uno ve, la atención se activa de otra manera. También aparecen mucho la empatía y la posibilidad de ponerse en el lugar del otro”, señaló.

Los participantes también destacaron la importancia de otros sentidos durante el recorrido, como los sonidos y el aire en el rostro. “Se dan cuenta de que están más atentos a algunas cosas que en otro momento no registraban, por ejemplo, a los sonidos o al aire que pasa por la cara”, relató García.

Este año no se prevé una actividad especial el 15 de octubre, ya que la institución considera que la experiencia realizada en la feria permitió abordar de manera directa el objetivo de la fecha: visibilizar las barreras y promover una ciudad más accesible.

“El Día del Bastón Blanco es una oportunidad para recordar que la inclusión no depende solamente de las personas con discapacidad visual, sino de toda la comunidad”, concluyó.