Avanzan obras educativas en Carmen de Patagones

En el marco de obras en establecimientos escolares que se llevan adelante en el distrito más austral bonaerense, el intendente Ricardo Marino, encabezó una recorrida de obra.

Estuvo acompañado por la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Pamela Baffoni; la inspectora jefa distrital de Educación, Estela Sosa; la titular del Consejo Escolar, Andrea Catellani y el concejal Gustavo Kucich.

Luego de visitar el nuevo edificio del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N.º 25, las autoridades supervisaron la ampliación de la Escuela Secundaria N.º 8, donde se construyen cuatro nuevas aulas para responder a una demanda de infraestructura de la institución, que cuenta con 16 secciones y disponía de solo seis aulas construidas, debiendo utilizar espacios provisorios.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La obra presenta un 92 por ciento de avance. Actualmente se realizan tareas de pintura, terminaciones, colocación de tejas, instalaciones y trabajos pendientes en el acceso al patio. Además, ya se encuentran colocadas puertas y se avanza con los sensores de humo.

Según explicó la titular de Obras Públicas, Pamela Baffoni, se estima finalizar los trabajos en aproximadamente en un mes, quedando pendiente la incorporación del mobiliario.Por su parte, el intendente Marino expresó su expectativa de concluir e inaugurar las obras educativas antes de fin de año.

La recorrida continuó por la Escuela de Educación Artística N.º 1, donde se ejecutan trabajos de pintura y recuperación de la fachada, y contempló también las tareas de pintura en la Escuela Primaria N.º 8.

En este marco, la presidenta del Consejo Escolar, Andrea Catellani, explicó que durante 2025 el Consejo Escolar realizó un relevamiento de establecimientos que requerían intervenciones, elevando solicitudes a Obras Públicas para las escuelas primarias N.º 8, N.º 14 y N.º 2, y la Escuela Técnica ubicada sobre calle Olivera.

Asimismo, destacó el trabajo articulado entre el Consejo Escolar y el municipio, mientras que la intervención en la Escuela de Educación Artística responde a una iniciativa del intendente Marino.

Presentan el futuro edificio de la Escuela Técnica N° 1

Después de tantos años de espera, la Escuela Técnica Nº 1 “Ingeniero Mario José Rovere” de Carmen de Patagones está cada vez más cerca de tener su edificio propio, el cual será presentado este viernes en el Centro de Jubilados de Carmen de Patagones.

La concentración será a las 10 de la mañana, donde el intendente municipal Ricardo Marino, presentará el proyecto y participaran las principales autoridades municipales, educativas y del establecimiento.

Un anhelo de generaciones de alumnos, docentes y familias que hoy empieza a tomar forma, con una inversión municipal que apuesta al futuro de la educación pública.(agencia Patagones)