Robaron una camioneta en Stroeder y los atraparon en un balneario de Villarino

Una camioneta Chevrolet gris que había sido robada en Stroeder fue recuperada este jueves en el balneario La Salada, en el partido de Villarino. Por el hecho, la policía aprehendió a un hombre de 27 años y a una mujer de 26, quienes circulaban en el vehículo.

Según se informó, el propietario hizo la denuncia en el destacamento de Stroeder, partido de Carmen de Patagones. Doijo que había dejado estacionada su camioneta frente a su domicilio, en Santiago del Estero 75, con la llave colocada. Al salir de su casa, esta mañana, advirtió que se habían llevado el rodado.

Se emitió una alerta a las dependencias policiales de la zona y, cerca del mediodía, las cámaras de seguridad del partido de Villarino detectaron una camioneta de características similares circulando por la ruta e ingresando al balneario La Salada.

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Efectivos de la Comisaría de Pedro Luro y del destacamento de La Salada localizaron el vehículo en la costanera de la laguna y aprehendieron a sus ocupantes. La camioneta, una Chevrolet gris patente CPC 183, fue secuestrada.

Ambos quedaron imputados por el delito de hurto automotor, con intervención de la Fiscalía Nº 15 de Bahía Blanca.

De acuerdo con el parte policial, el hombre de 27 años había sido aprehendido el pasado 4 de octubre en Mayor Buratovich, acusado de sustraer una motocicleta Yamaha de 150 centímetros cúbicos, propiedad de un joven de 28 años.

En ese moment, recuperó la libertad al día siguiente por disposición judicial, pero ahora volvió a quedar involucrado en una investigación penal por el robo de la camioneta en Stroeder.