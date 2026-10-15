La VTV, un 17,56 % más cara desde hoy

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) cuesta desde hoy $114.105,99, luego de que el Ministerio de Transporte bonaerense oficializara la actualización tarifaria, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.

El incremento del 17,56% lleva la tarifa básica de $97.057,65 a $114.105,99. El valor anterior regía desde el 16 de enero de 2026 y el ajuste previsto para julio había quedado suspendido durante 90 días.

Las empresas concesionarias solicitaron el nuevo monto en función del acuerdo salarial entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA).

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El cuadro tarifario toma como referencia el salario básico del operario de categoría 1, establecido en el convenio colectivo 594/10. Para el período abril-junio de 2026, ese sueldo quedó fijado en $1.630.085,67. La tarifa básica equivale al 7% de ese monto.

Con la actualización, la verificación para motos ronda los $45.614, mientras que los vehículos de más de 2,5 toneladas pagarán aproximadamente $205.264.

