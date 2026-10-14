LBB Bronce: Bahiense del Norte B-Whitense y Barracas-Sportivo se juegan el pase a semifinales
Esperan los clasificados Pellegrini y Caza y Pesca Huracán Médanos.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Surgirán esta noche los rivales de semifinales para Pellegrini (1º) y Caza y Pesca Huracán Médanos (2º), correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.
Los puntaltenses y medanenses barrieron 2-0 en sus series ante Sporting y Bella Vista, respectivamente, aguardando ahora por los dos clasificados, que se reordenarán según la posición en fase regular.
Los mismos surgirán de los partidos que, desde las 21, jugarán Barracas (1)-Sportivo B (1) y Bahiense del Norte B (1)-Whitense (1), series que están empatadas.
En El Bosque, Barracas (3º) recibirá a Sportivo (6º), arbitraje de Juan Agustín Matías y Sam Inglera.
Disputaron cuatro partidos en la temporada, los tres primeros (dos de fase regular y uno de cuartos) los ganó Barracas: 76-57 de visita, 66-63 y 64-52, ambos de local.
Mientras que el último, el tricolor se sacó las ganas, venciendo en su cancha, 73 a 70.
En el local podría retornar su tirador, Luciano Polak (ausente los dos partidos anteriores a raíz de una dolencia en el aductor) y la única baja en la visita es Baltasar Wais (hombro).
El otro encuentro lo protagonizarán Bahiense del Norte B (4º)-Whitense (5º), en el Manu Ginóbili, contralor de Mariano Enrique y Ariel Mallimaci.
Whitense había dominado en los partidos entre sí, ganando los dos de fase regular 81-65 (de local) y 65-61 (de visita), y comenzando la serie con victoria, nuevamente de visita, 70 a 69.
De todos modos, el tricolor reaccionó a tiempo, y se impuso por contundente 70 a 45 en la revancha.
Es decir que hasta el momento en la serie el que ganó convirtió 70 puntos y ambos festejaron de visitantes.
Para hoy, siguen afuera Gonzalo Relser, Mateo Herbalejo (ambos con esguince de rodilla) y Jeremías Burgos (golpe en la cabeza), mientras que se reincorpora Agustín Almirón.
En el tricolor vuelven a ausentarse los lesionados Julián Retta y César Massa, mientras que se suma Leonardo La Bella, quien no estuvo el último partido por un viaje con las divisiones formativas.