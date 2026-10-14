LBB Bronce: Bahiense del Norte B-Whitense y Barracas-Sportivo se juegan el pase a semifinales

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Surgirán esta noche los rivales de semifinales para Pellegrini (1º) y Caza y Pesca Huracán Médanos (2º), correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

Los puntaltenses y medanenses barrieron 2-0 en sus series ante Sporting y Bella Vista, respectivamente, aguardando ahora por los dos clasificados, que se reordenarán según la posición en fase regular.

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Los mismos surgirán de los partidos que, desde las 21, jugarán Barracas (1)-Sportivo B (1) y Bahiense del Norte B (1)-Whitense (1), series que están empatadas.

En El Bosque, Barracas (3º) recibirá a Sportivo (6º), arbitraje de Juan Agustín Matías y Sam Inglera.

Disputaron cuatro partidos en la temporada, los tres primeros (dos de fase regular y uno de cuartos) los ganó Barracas: 76-57 de visita, 66-63 y 64-52, ambos de local.

Mientras que el último, el tricolor se sacó las ganas, venciendo en su cancha, 73 a 70.

En el local podría retornar su tirador, Luciano Polak (ausente los dos partidos anteriores a raíz de una dolencia en el aductor) y la única baja en la visita es Baltasar Wais (hombro).

El otro encuentro lo protagonizarán Bahiense del Norte B (4º)-Whitense (5º), en el Manu Ginóbili, contralor de Mariano Enrique y Ariel Mallimaci.

Whitense había dominado en los partidos entre sí, ganando los dos de fase regular 81-65 (de local) y 65-61 (de visita), y comenzando la serie con victoria, nuevamente de visita, 70 a 69.

De todos modos, el tricolor reaccionó a tiempo, y se impuso por contundente 70 a 45 en la revancha.

Es decir que hasta el momento en la serie el que ganó convirtió 70 puntos y ambos festejaron de visitantes.

Para hoy, siguen afuera Gonzalo Relser, Mateo Herbalejo (ambos con esguince de rodilla) y Jeremías Burgos (golpe en la cabeza), mientras que se reincorpora Agustín Almirón.

En el tricolor vuelven a ausentarse los lesionados Julián Retta y César Massa, mientras que se suma Leonardo La Bella, quien no estuvo el último partido por un viaje con las divisiones formativas.