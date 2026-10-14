“No me ayudan”: Colapinto pidió frenar los ataques de los argentinos contra otros pilotos de la F1
El piloto argentino publicó un video en el que agradeció el apoyo de sus seguidores, pero cuestionó las agresiones contra otros corredores y miembros de su equipo.
El piloto argentino Franco Colapinto pidió a sus seguidores que frenen las críticas y los ataques contra otros protagonistas de la Fórmula 1, al advertir que esas conductas no lo benefician y pueden perjudicar su futuro deportivo.
A través de un video, agradeció el acompañamiento que recibe desde sus comienzos, aunque remarcó que algunas actitudes de los fanáticos cruzan un límite y generan el efecto contrario al que buscan.
“Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan, ni a mí, ni a mi futuro”, expresó Colapinto, quien mencionó entre los afectados por esos ataques a otros pilotos, sus compañeros de equipo, mecánicos e ingenieros con los que trabaja diariamente.
El corredor destacó que el respaldo de sus seguidores es importante para alcanzar sus objetivos y sumar puntos carrera tras carrera, pero pidió que ese apoyo no se transforme en agresiones.
“Tenemos que intentar mejorar como sociedad”, sostuvo, al convocar a sus fanáticos a colaborar para cambiar este tipo de comportamientos y acompañarlo tanto en los buenos resultados como en los momentos difíciles.
Por otro lado, Colapinto se refirió a su decisión de tomarse un descanso de las redes sociales para concentrarse en su carrera deportiva y en el trabajo junto a su equipo. Aclaró que seguirá en contacto con sus seguidores durante las competencias y les pidió que continúen respaldándolo, con la expectativa de conseguir nuevos resultados positivos.
“Vamos a seguir luchando para que me vaya bien”, afirmó el piloto, quien cerró su mensaje con un agradecimiento a quienes lo acompañan y expresó su deseo de reencontrarse pronto con los fanáticos en las carreras más cercanas a casa. (Fuente: NA).