Se terminó lo gratis: la AFA cobrará $15.000 por mes para ver el fútbol de ascenso

La plataforma oficial que monopoliza las transmisiones del ascenso argentino, LPF Play, comenzará a tener una suscripción mensual a partir de los próximos partidos, que abarcan la fecha de este miércoles.

El valor mensual será de $15.000 para poder acceder a las transmisiones de la Primera Nacional, B Metropolitana y C, mientras que algunos torneos continuarán disponibles en el plan base gratuito.

La aplicación había sido presentada en marzo, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidiera quedarse con los derechos televisivos del ascenso, en una medida que perjudicó económicamente a los clubes, y había funcionado de forma gratuita hasta la actualidad, cuando se disputan los ascensos y descensos en todas las categorías.

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La aplicación LPF Play, que permitía ver de forma legal y gratuita el fútbol de ascenso con todas las transmisiones de la Primera Nacional y la Primera B Metropolitana, además de algunos partidos de la C, Federal A, futsal y fútbol femenino, pasará a regirse por un sistema de suscripciones mensuales para la mayoría de las competencias.

En plena etapa cúlmine de la temporada, luego de largas campañas en las que, tomando a la Primera Nacional como ejemplo, los clubes tuvieron que viajar por todo el país con recursos limitados para disputar 33 partidos, desde la Liga Profesional se tomó la decisión de empezar a cobrar para acceder a los partidos.

La plataforma será dividida en un plan básico gratuito, con el que se podrán seguir los partidos del Federal A, futsal femenino y el Torneo Promocional Amateur, además de los programas que se desarrollan con ese contenido, mientras que para ver la segunda división, la B Metropolitana y la C habrá que abonar $15.000 por mes.

El plan de pago comenzará hoy y, para incentivar a los simpatizantes a suscribirse, desde la LPF se anunció que todos los que se registren hasta el jueves 15 de octubre participarán de un sorteo para ganar una camiseta de la Selección argentina utilizada durante la despedida del astro Lionel Messi.

Más allá del cambio de ida en la cuestión arancelaria, la modificación también perjudicará a las transmisiones partidarias: los medios no tendrán permitido grabar imágenes del partido ni de ningún sector del estadio desde las dos horas previas hasta una hora posterior al final del mismo, y ni siquiera podrán publicar imágenes con acciones de juego en sus redes sociales. (Fuente: NA).