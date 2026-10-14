Falleció Pablo Horacio “Foro” Arribas, campeón con Huracán del torneo de ascenso en 1980

Pablo Horacio “Foro” Arribas, exfutbolista de Huracán de Ingeniero White y campeón de la categoría B de la Liga del Sur en 1980, falleció a los 74 años.

Surgido de las divisiones formativas de la entidad del bulevar, Arribas desarrolló gran parte de su trayectoria futbolística en Huracán, club con el que construyó un fuerte vínculo y al que quedó ligado por su participación en una de las campañas recordadas por los hinchas del Globo.

A lo largo de su carrera también tuvo pasos por Comercial, donde jugó una temporada, y Pacífico, institución en la que se desempeñó durante dos años.

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Como defensor central, “Foro” se destacaba por su fortaleza física, aracterística que lo identificaban dentro de la cancha.

Su nombre quedó especialmente asociado al Huracán campeón de 1980, cuando el equipo de Ingeniero White se consagró en el torneo de ascenso de la Liga del Sur. Aquel plantel estuvo conducido técnicamente por Horacio Kaddour, quien lideró a un grupo que consiguió dejar su marca en la historia de la institución.

En aquella formación jugaban Carlino, Moreno, Luis Fernández, Cisneros, Gramática, Cassataro, Desideri, Miguel, Alonso, H. Fernández, Micciarelli, A. Pérez, Wagner, A. Arribas, Ochoa, Alcalá, Almaza y P. H. Arribas.

Más allá de su recorrido deportivo, quienes lo conocieron recordarán a Arribas por su calidad humana, siendo muy reconocido en el ambiente futbolístico de Ingeniero White y de la Liga del Sur.

Precisamente, hace pocos meses, el 5 de junio, también se despidió de esta vida su compañero Luis Alberto Fernández.

Se fue un hombre que dejó su huella en Huracán y en el fútbol de la región.