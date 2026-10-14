Sportivo B y Bahiense del Norte B completaron el cuadro de semifinales de la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Sportivo Bahiense B (6º) derrotó como visitante a Barracas (3º), 67 a 58, y Bahiense del Norte B (4º) venció de local a Whitense (5º), 64 a 49, por lo tanto ambos sellaron 2-1 las series de cuartos y se metieron en semifinales de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En consecuencia, los cruces entre los cuatro de arriba, desde el domingo, y al mejor de tres, serán Pellegrini (1º)-Sportivo (6º) y Caza y Pesca Huracán Médanos (2º)-Bahiense (4º).

Bahiense B 64, Whitense 49

Bahiense del Norte B perdió los tres primeros partidos que jugó con Whitense (dos de fase regular y el inicio de la serie), y en los dos últimos lo dejó en 45 y 49 puntos, ganando en este último juego 64 a 49, para meterse en semifinales.

El tricolor dominó desde el inicio (17-8 en el primer cuarto) y mantuvo la diferencia, con defensa y juego colectivo.

En lo individual, Juan Cruz Dauphin fue el goleador, con 18 puntos (2-6 en triples, 5-5 en dobles y 2-4 en libres), Cristian Brugniere terminó con 15 unidades (1-1 en t3, 5-8 en t2 y 2-2 en t1), Leo La Bella bajó 8 rebotes y Mariano Moretti tomó 6 recobres.

En la visita, no alcanzaron lo 11 puntos de Agustín Almirón, ni los 12 de Francisco Cruz.

Bahiense del Norte B (64): F. Sureda (4), M. Moretti (6), J.C. Dauphin (18), C. Brugniere (15), M. Fernández (3), fi; F. Pérez (8), L. La Bella (5), G. Di Stéfano (2), D. Faure, L.Peratta (3), A. Tavella y B. Massa. DT: Santiago Cappa.

Whitense (49): C. Nador (3), F. Cruz (12), F. Pentenero (3), M. Ruarte (1), L. Robledo (2), fi; U. Martínez (4), A. Almirón (11), T. Iturriaga (6), L. Romano (3), J. Vignatti (2), A. Henrik (2) y S. Pecci. DT: Sebastián Dodero.

Cuartos: Bahiense B 17-8; 33-25 y 52-35.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno y Jerónimo Javier Ocampo.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Serie: Bahiense B, 2-1.

Barracas 58, Sportivo B 67

Sportivo Bahiense B dio vuelta la serie y, con desventaja, eliminó a Barracas, al ganarle 67 a 58.

Los locales ganaban el primer cuarto 17-11 y el segundo se derrumbaron, perdiendo 11 a 1 (22-18), parcial que se extendió en el tercero a 18-1 (29-18).

El tricolor convirtió 15-18 en libres, y tuvo como principales exponentes a Lucas Santarelli, con 9 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias; Yoel Asnaghi aportó 14 unidades (2-5 en t3, 3-6 en t2 y 2-2 en t1), 8 rebotes y 3 asistencias, mientras que Felipe Galassi fue el goleador, con 16 puntos (2-5 en t3, 4-11 en t2 y 2-2 en t1), más 7 rebotes.

Barracas (58): M. Capurso (7), R. Eliosoff (11), A. Passeggi (10), L. Durán (6), M. Quevedo (10), fi; L. Polak (11), W. Rojas (3) y A. Aliscioni. DT: Mario Errazu.

Sportivo B (67): F. Galassi (16), L. Temporelli (5), M. Pristupa (8), Y. Asnaghi (14), L. Santarelli (9), fi; B. Guaglianone, F. Arizcuren (4), J. Abad (11) y M. Rosso. DT: Joaquín Tuero.

Cuartos: Barracas, 17-11; 18-22 y 37-51.

Árbitros: Mariano Enrique y Leandro⁩ Bressan.

Cancha: El Bosque (Barracas).

Serie: Sportivo B, 2-1.