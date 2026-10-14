Milei llegó a EE.UU.: agenda con empresarios, distinciones y un fuerte respaldo a Trump y Bolsonaro

El presidente Javier Milei aterrizó este miércoles por la mañana en Washington para una gira de dos días que combina reuniones con empresarios, distinciones y guiños políticos a Donald Trump y a Flávio Bolsonaro.

Llegó a las 9.41 (hora argentina) acompañado por el canciller Pablo Quirno y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El mandatario había despegado anoche desde el Aeroparque Jorge Newbery a las 23:07 y tocó pista en la Base Militar Andrews, desde donde habitualmente se movilizan los mandatarios estadounidenses, a las 8:41 hora local.

La actividad del Presidente comenzará por la tarde con dos reuniones con empresarios. A las 18.15 se encontrará con el argentino Andy Kleinman, vinculado al desarrollo de videojuegos, y media hora después con Harold Hamm, pionero del fracking y fundador de Continental Resources, una de las mayores petroleras privadas independientes de Estados Unidos.

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El plato fuerte llegará a las 20, en la Official Hispanic Heritage Gala, en el Auditorio Andrew W. Mellon. Se trata de un evento privado, solo con invitación, organizado por Latino Wall Street, la plataforma de los influencers Gaby WallStreet y Tony Delgado, cercanos al trumpismo. Allí, Milei coincidirá con dirigentes y figuras próximas al Partido Republicano y con referentes de la derecha global.

Además de recibir el Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana, se prevé que Milei dé un discurso donde podría incluir un mensaje de respaldo electoral a sus socios geopolíticos. El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó ayer en su conferencia de prensa semanal que "el Presidente por supuesto apoya a Trump en esta elección legislativa" del 3 de noviembre.

El resto de la agenda

En esa misma gala Milei compartirá el rol de invitado de honor con Eduardo Bolsonaro, exdiputado, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y hermano del actual candidato presidencial de la oposición. El propio Eduardo anticipó el evento este martes en sus redes: "Mañana en Washington DC estaré compartiendo escenario con el presidente Javier Milei".

El encuentro tiene un trasfondo político y judicial. Eduardo Bolsonaro vive en Estados Unidos desde 2025 y tiene una condena firme en su país. En junio, el Supremo Tribunal Federal lo sentenció a cuatro años y dos meses de prisión por coacción en el curso de un proceso judicial, al considerar que presionó a la administración de Trump para que impusiera sanciones con el fin de influir en el juicio contra su padre.

La condena quedó firme a comienzos de este mes y el jueves pasado el juez Alexandre de Moraes ordenó su arresto, el inicio del cumplimiento de la pena y la anulación de sus pasaportes brasileños. Eduardo rechazó la medida en X y la calificó de arbitraria. Ravier sostuvo que no opinarán sobre cuestiones de otro país y de la "Justicia de otro país", aunque reiteró el apoyo explícito de Milei a Bolsonaro.

La segunda vuelta en Brasil será el 25 de octubre, donde Flávio Bolsonaro llega como favorito tras imponerse en la primera con el 47,03% de los votos, frente al 45,16% de Lula da Silva. "Somos optimistas para el balotaje", dijo Ravier en nombre del Gobierno.

El viaje continuará el jueves a las 11.20 (hora argentina), cuando Milei hable ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos con una exposición titulada "El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo". En ese marco recibirá el premio Global Champion of Free Enterprise, que reconoce su defensa de la libre empresa y la libertad económica.

Por la tarde, a las 17, participará en la Embajada argentina del encuentro de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), un organismo que hoy preside la Argentina a través del empresario Marcelo Mindlin. La actividad se titula "Expandir las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo".

A las 21 emprenderá el regreso, con arribo a Buenos Aires previsto para el viernes a las 8.30. Su descanso en el país será corto, ya que el lunes 19 partirá a Madrid, donde se reunirá con empresarios y con figuras de Vox y del Partido Popular, antes de las elecciones anticipadas convocadas por Pedro Sánchez para el 29 de noviembre. (NA)