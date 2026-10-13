Panamá sufrió otro sismo de magnitud 6,3: hay tres puertos cerrados pero el Canal funciona con normalidad

Panamá registró en las últimas horas un sismo de magnitud 6,3 en la escala Richter, con epicentro a 32 kilómetros al suroeste de Soná, en la provincia de Veraguas, en el suroeste del país centroamericano, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento telúrico se produjo tres días después de que Panamá registrara un sismo de magnitud 7,5, que provocó afectaciones en viviendas, centros educativos, hospitales e infraestructura pública en distintas provincias y comarcas del país.

Las autoridades mantienen las labores de evaluación de daños y asistencia a las personas afectadas por el sismo del viernes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Continuidad del sistema marítimo, portuario y logístico

El sistema marítimo, portuario y logístico de Panamá mantiene su continuidad operativa, aunque persisten ajustes temporales y restricciones preventivas en determinadas instalaciones tras el sismo de magnitud 7,5 registrado el pasado viernes, afirmaron funcionarios y expertos en entrevistas con Xinhua.

Jonathan Guerini, jefe del Departamento de Operaciones Portuarias de la estatal Autoridad Marítima de Panamá (AMP), informó que, de los 23 puertos administrados por la entidad, tres permanecen cerrados temporalmente debido a los daños sufridos en sus infraestructuras a causa del sismo.

Se trata de los puertos Vidal y Mutis, ubicados en la provincia de Veraguas, y del puerto Almirante, en la provincia de Bocas del Toro.

En cuanto a las terminales concesionadas dedicadas al movimiento de contenedores, Guerini detalló que todas se encuentran operativas desde el sábado.

Entre ellas, mencionó los puertos de Balboa, ubicado en la capital panameña, y Cristóbal, en la provincia de Colón, región norte.

“El sistema logístico panameño y el sistema portuario se han mantenido operativos. El Ferrocarril de Panamá se ha mantenido operativo y toda la cadena (logística) se ha tratado de mantener lo más activa y operativa posible, a excepción del lapso del viernes, cuando sí se produjeron paralizaciones momentáneas”, puntualizó.

Por su parte, Erick Guerra, director ejecutivo de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), señaló que el sistema marítimo, portuario y logístico del país mantiene su continuidad operativa, “aunque todavía existen ajustes temporales y restricciones preventivas en determinadas instalaciones”.

“Las principales terminales comerciales han mantenido o restablecido progresivamente sus actividades luego de aplicar protocolos de seguridad, realizar inspecciones y adoptar ajustes operativos necesarios. Esto ha permitido preservar el movimiento de mercancías y la conectividad logística del país”, subrayó el director del principal gremio marítimo del país centroamericano.

En cuanto a las pérdidas materiales, Guerra enfatizó que, hasta el momento, la Cámara Marítima de Panamá no ha recibido reportes de “daños de consideración en las principales terminales portuarias comerciales ni en las empresas de servicios marítimos auxiliares que comprometan significativamente la continuidad de las operaciones del sector”.

En tanto, la Zona Libre de Colón, uno de los principales centros de distribución de mercancías de América Latina y el Caribe, informó que sus instalaciones se mantienen operativas, mientras que las empresas afectadas realizan sus respectivas evaluaciones de daños.

La Autoridad del Canal de Panamá anunció que sus operaciones continúan con normalidad tras el sismo, de acuerdo con el último comunicado divulgado a los medios de comunicación. (NA)