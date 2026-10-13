Uruguay: anuncian proyecto para habilitar la jubilación anticipada desde los 60 años

El Gobierno uruguayo de Yamandú Orsi enviará esta semana al Congreso un proyecto de ley que habilitará la jubilación anticipada a partir de los 60 años a las personas que acrediten al menos 30 años de aportes.

Lo anunció el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en conferencia de prensa, luego de la reunión del Consejo de Ministros realizado en la residencia de Suárez y Reyes, reportó el diario uruguayo El País.

"Es el cumplimiento de un compromiso de campaña y de un acuerdo en el marco del Diálogo Social. Se aprobó darle estado parlamentario a un proyecto de ley que permite la libertad a todos los trabajadores, si así lo desean, de poder jubilarse a los 60 años", señaló.

"Esto fue motivo de mucho debate cuando se aprobó la ley 20.130. Va a generar tres condiciones importantes: primero se crea una causal para aquellos que tengan entre 60 y 65 años de edad y 30 años de aportes. Por eso ponemos el componente de la libertad, todas las personas podrán presentarse a esta causal", aseguró.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sánchez indicó que "el 30 % de las jubilaciones más bajas va a poder jubilarse a los 60 años en iguales o mejores condiciones de las que se establecían en los haberes jubilatorios previo a la ley 20.130".

"Una persona que se va a poder jubilar a los 60 años, con respecto al anterior régimen que teníamos antes de la ley, ahora podrá jubilarse a los 60 años y tendrá una jubilación mejor o superior", vaticinó.

"Se prioriza a los de más bajos ingresos"

El funcionario indicó que con esta ley "se prioriza a los de más bajos ingresos y se siguen generando condiciones". "Esto es una ley general, para todos los uruguayos y cada uno decidirá en el momento de jubilarse", acotó.

Para Sánchez "otro elemento es el cambio tecnológico: si te quedás sin trabajo a los 62 años y tenés que esperar a los 65 teniendo aún 30 años cumplidos. Los cambios tecnológicos generan muchas modificaciones en el mercado de trabajo".

"Este proyecto va a tener el debate parlamentario, esperemos que cuente con los votos necesarios para cumplir con uno de los objetivos del Diálogo Social y del presidente de la República, de su aprobación antes de fin de año", aseveró.

"Esto no genera erosiones en la sustentabilidad del sistema de seguridad social", indicó el secretario de Presidencia. (NA)