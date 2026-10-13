De los tres bahienses que fueron de visita, solo uno regresó contento

En su debut como local y ante un gran marco de público, Atenas derrotó a Ferro, por 91 a 86, con un gran cierre de Franco Balbi.

Con menos de un minuto estaban igualados en 86 cuando el juninense dijo presente con un doble y falta, más dos libres que le dieron el triunfo a los cordobeses.

Enfrente, el bahiense Jano Martínez jugó 36m20, anotó 7 puntos (1-5 en triples, 2-3 en dobles y 0-2 en libres), más 6 asistencias, 2 recuperos y un rebote.

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Mientras que el pringlense Valentín Bettiga terminó con 14 unidades y 5 rebotes.

El único bahiense que festejó y de visitante fue Valentín Forestier, con la victoria de Gimnasia (segunda consecutiva) en Junín, cortándole el invicto a Argentino: 87 a 82.

El festejo de Gimnasia, incluido Forestier.

El alero estuvo en cancha 14m07, no tomó lanzamientos y bajó 2 rebotes.

Mientras que Boca sufrió otra caída en Santiago del Estero, cediendo frente a Olímpico (La Banda), por 93 a 80.

Poco tiempo estuvo en cancha Lucas Faggiano: 4m25. En el local, que sumó el primer triunfo, Austin Wrighten metió 27 puntos, con 5-9 en triples.

Por la primera

Oberá, con Alejo Azpilicueta y Albano Costa, recibirá a Racing (Chivilcoy), a las 21, en lo que será su debut como local, después de caer ante Boca y Lanús.