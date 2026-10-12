“Nos vemos pronto en la Argentina”: el mensaje de León XIV a un obispo argentino antes de su operación

El arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, se reunió hooy con el papa León XIV en el Vaticano y aseguró que lo encontró “normal”, “de buen semblante” y con “buen aspecto”, a horas de la operación a la que será sometido para que le extirpen un nódulo en el pulmón.

Al despedirse, el Papa ratificó su intención de visitar el país pese a las dudas que surgieron en las últimas horas: “Nos vemos pronto en la Argentina”.

“Yo sí le pregunté si se sentía bien y él me dijo que sí, que se sentía muy bien y que estaba confiado”, contó Lozano en una entrevista con radio Rivadavia. El Papa no le dio detalles sobre la intervención, que anunció el domingo después del rezo del Ángelus.

León XIV informó que el nódulo fue detectado durante unos controles médicos, en una fase muy temprana y bien localizado. La operación está prevista para este martes en el Policlínico Gemelli; según informó el Vaticano, la internación posterior duraría alrededor de una semana.

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El encuentro entre Lozano y el Pontífice había sido solicitado hacía unos tres meses, antes de que se conociera su problema de salud y de que se confirmara oficialmente su visita a la Argentina. El arzobispo viajó a Roma como asesor general de la Acción Católica Argentina para participar de un encuentro internacional de esa organización.

La posibilidad de que la audiencia se suspendiera estuvo presente hasta último momento. “Yo pensé que se cancelaba después de lo que él anunció ayer en la plaza. Ya fui dispuesto a que me dijeran que se había cancelado toda la agenda del Papa de estos días”, relató. Sin embargo, León XIV mantuvo el encuentro y su agenda del lunes.

Durante la conversación, que se extendió por casi media hora, hablaron sobre iniciativas de la arquidiócesis de San Juan y el trabajo de la Acción Católica. Lozano también le expresó la alegría de los argentinos por recibirlo y le agradeció su compromiso con la paz. “Le comenté lo que necesitábamos de su palabra de paz, tan pertinente”, señaló.

El arzobispo contó que el Papa le preguntó por el seminario, las vocaciones, la Universidad Católica de Cuyo y la pastoral juvenil. También conversaron sobre la situación social del país. Según Lozano, el intercambio fue un diálogo fluido y con preguntas puntuales; León XIV, dijo, “se preocupó por informarse y saber cosas del lugar”.

La frase de despedida del Pontífice reavivó las expectativas sobre su viaje al país. Lozano explicó que no le preguntó expresamente si viajaría, pero que la conversación transcurrió sin que se planteara una cancelación. Al despedirse, le dijo: “Nos volveremos a ver en algún momento”. León XIV respondió: “Nos vemos pronto en la Argentina”.

La visita apostólica está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. En medio de las dudas que abrió la operación, el presidente Javier Milei dijo que el Gobierno está dispuesto a hacer ajustes si la situación requiere correr la fecha. Por ahora, el cronograma sigue vigente.

Lozano le transmitió al Papa el cariño y las oraciones del pueblo argentino. “Me dijo ‘muchas gracias’, pero no le dio mayor trascendencia ahí, en el momento”, agregó. (TN)