Agenda en Diputados: foco en Presupuesto, Malvinas y Ley de Tierras

Entre el martes y el miércoles se concentrará una agenda mega cargada de debates de comisión en la Cámara de Diputados, con foco en el Presupuesto 2027, la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional y la incorporación de la Ley de Tierras en la norma de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en el marco de una semana que también incluye la convocatoria a sesión especial de la oposición para el jueves.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, dará el pitido inicial de la discusión sobre la ley de leyes este martes a las 12, jornada a la que fue invitado a exponer el Secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

El debate sobre la ley de recursos y erogaciones de la administración pública para el ejercicio fiscal del año que viene se reanudará el miércoles a las 10 en la misma sala del Anexo C, con la participación esperada de otros funcionarios del Ministerio de Economía.

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A las 15, los integrantes de la comisión deberán despejar la sala, ya que la misma albergará el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto para proseguir el análisis del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que entre otros puntos busca sancionar e inhabilitar a empresas que operen sin autorización argentina en las Islas Malvinas.

En la última reunión se presentó la Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, quien defendió técnica y políticamente la iniciativa del Gobierno, con la que se apunta a crear un nuevo sistema de seguridad nacional y reformar el aparato de Defensa para dar respuesta a la "amenaza externa".

En paralelo, a las 16 hs, otro plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General se abocará al inicio del tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se aprobó hace más de dos meses en el Senado.

La propuesta del oficialismo, que tiene la venia de la Casa Rosada, es incluir dentro de este proyecto una versión atenuada de la Ley de Tierras, con el objetivo de saldar esa cuestión y quitarle incentivos a la oposición para voltear el DNU 70/23.

Esta decisión responde a una estrategia defensiva para bloquear la sesión opositora convocada para el jueves, que tiene como propósito rechazar el megadecreto desregulatorio que el presidente Javier Milei firmó en diciembre del 2023, apenas asumido en el Gobierno.

El temario de la convocatoria al recinto también incluye los proyectos de emergencia en Discapacidad y alivio y regularización de deudas familiares, que fueron incorporados como anzuelo para seducir a bancadas dialoguistas.

Sin embargo, el reciente fallo de la Corte Suprema que hizo lugar al pedido de una cautelar a favor de la ONG Árbol de Pie repuso la vigencia de la Ley de Tierras y desinfló la convocatoria opositora, alejando la posibilidad de que haya quórum reglamentario. (NA)