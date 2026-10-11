Litigación: la UNS representará a Bahía en un concurso nacional en Corrientes

Alumnos de Derecho de la UNS litigarán en la 15ª edición del concurso nacional.

Alumnos de Derecho de la Universidad Nacional del Sur se preparan para competir contra más de 25 universidades de todo el país en simulacros de juicios orales penales, en el marco del Concurso Nacional Universitario de Litigación a realizarse el próximo mes en Corrientes.

Joaquín Legal, alumno de tercer año de la carrera de Derecho en la UNS que participará del certamen, se refirió a la preparación del equipo y al impacto pedagógico de las técnicas adversariales en las casas de altos estudios, como también pidió apoyo a la comunidad para costear el viaje.

El entrevistado destacó la magnitud del desafío y el intenso entrenamiento que realizan a diario.

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"Tenemos un equipo de litigación que se está preparando todos los días para disputar el concurso. Ya tiene dos o tres años de antigüedad y es algo que el departamento de Derecho siempre está inculcando a través de los talleres, tanto de litigación oral como el de litigación oral penal profundizado", dijo Legal.

La competencia académica reproduce fielmente la dinámica de un debate oral bajo el sistema procesal penal adversarial.

Las delegaciones analizan hechos hipotéticos complejos asumiendo alternadamente los roles de fiscal y defensor, demostrando destreza técnica en la presentación del caso.

"Consiste en simulacros de juicios orales que están diseñados conforme a sistemas penales adversariales, en los que los equipos son evaluados en función de las técnicas de litigación que uno tenga. Se hace como uno ve en la televisión: fiscalía contra defensa", precisó el futuro abogado.

"Se presentan los lineamientos de apertura, de clausura, y en el medio se realizan los exámenes de los testigos y los contraexámenes", agregó.

Si bien la competencia se centra en la materia penal, las causas planteadas suelen incorporar conceptos del Derecho tributario o ambiental.

Las universidades reciben los casos con aproximadamente un mes de anticipación para estructurar su teoría del asunto, pero la resolución del debate exige improvisación y solvencia técnica en tiempo real.

En ediciones anteriores del concurso, la delegación de la UNS obtuvo altas puntuaciones que la ubican entre los equipos más competitivos a nivel nacional.

"La UNS es una potencia en esto", remarcó el joven.

La formación en litigación oral no sólo prepara a los alumnos para el ámbito competitivo, sino que genera un impacto en su desenvolvimiento universitario.

En la UNS, el taller de litigación es obligatorio a partir del tercer año de la carrera, cuando los estudiantes ya adquirieron una amplia base teórica.

"Es la primera vez que un estudiante de Derecho puede expresar las ideas frente a compañeros, que no es algo común en una carrera de este estilo. Se notan mejoras a la hora de rendir exámenes finales orales y mejora el vocabulario, la dicción y la capacidad de manifestar una idea central", finalizó Joaquín Legal.

La UNNE será la sede

Fechas. El certamen se hará del 1 al 7 de noviembre en la Universidad Nacional del Nordeste, que funciona en la capital correntina.

Litigantes. Como litigantes actuarán Sol Alderete, Natali Preikel, Jazmín Monti, Angelina Balfagón, Joaquín Legal y Agustina Pérez Timi. Los testigos serán Lourdes Selvetti, María Aroca y Micaela Rodríguez.

Extranjeras. También se invitó a universidades de México y Uruguay, que comparten el sistema procesal adversarial.

Contacto. Las instituciones y empresas interesadas en donar dinero para los gastos de la comitiva bahiense, pueden comunicarse al 291-5006414 o por Instagram a @litigacion.uns

Presencia. Será la 15ª edición del concurso creado por el INECIP y la UNS participa desde el primer encuentro, en 2009.

Tribunales. El entrenamiento en litigación busca acortar la brecha entre la formación académica tradicional y las demandas reales de los tribunales, donde la transición hacia modelos adversariales evidenció necesidades de capacitación continua entre los actores judiciales.

Impericia. "Abogados defensores como Mariano Silvestroni hablaron de la falta de tacto que tiene tanto la defensa como la fiscalía para los sistemas adversariales. Son profesionales que quizá no salieron muy preparados, porque estos sistemas todavía están en desarrollo", dijo Legal.