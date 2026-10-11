Cristian Matz, el bahiense que es una máquina de levantar pesas y títulos

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Cristian Matz atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria deportiva. El representante bahiense se consagró recientemente campeón en Powerlifting Raw Classic y también obtuvo el primer puesto en la modalidad peso muerto (deadlift) durante el Campeonato Iberoamericano desarrollado en Villa María, Córdoba.

Matz, de 45 años, lleva aproximadamente una década compitiendo en esta disciplina y ya cuenta en su palmarés con títulos bahienses, argentinos, récords nacionales y campeonatos mundiales.

En el Iberoamericano logró una marca total cercana a los 730 kilos, producto de la sumatoria de los tres movimientos que conforman sentadilla, press de banco y peso muerto; además del primer puesto en la especialidad individual de deadlift.

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“Lo bueno es que el powerlifting se está haciendo más conocido. Bahía tiene altetas que están en distintas federaciones y que representan muy bien a la ciudad y al país”, señaló.

El próximo objetivo será el Campeonato Panamericano que se disputará del 20 al 22 de noviembre en Camboriú, Brasil. Allí Matz buscará cerrar el año con otra actuación destacada en el ámbito internacional.

“Llegamos el martes a Bahía e hicimos regenerativo. El miércoles volvimos al ruedo para empezar a entrenar y ultimar detalles para lo que viene”, contó.

Matz entrena en el gimnasio Óxido, donde funciona el Rodríguez Team, bajo las órdenes de su entrenador José María Rodríguez.

Su preparación contempla sesiones de entre una hora y una hora y 45 minutos, de lunes a viernes, dependiendo del trabajo específico previsto para cada jornada.

Para el bahiense, la constancia resulta fundamental para mantenerse en el alto nivel competitivo.

“Tenés que ser disciplinado en todo. Por ahí un día que no vas a entrenar durante la semana se siente en el entrenamiento siguiente y, cuando estás llegando a las últimas instancias de las competencias, se nota ese pequeño entrenamiento que te faltó”, dijo.

El atleta compite actualmente en la categoría de hasta 140 kilos y participa en las federaciones WRPF y GPC. Anteriormente también formó parte de APUA.

En Bahía, además, comparte entrenamientos y competencias con otros deportistas. Entre ellos mencionó a su compañero y amigo Jonathan Rivera, quien también se consagró campeón iberoamericano en press de banca, donde compite en la categoría de hasta 67,5 kilos.

Matz también trabaja en una empresa del sector químico en la ciudad, donde se desempeña en tareas de producción y como encargado. La actividad laboral se suma a una exigente preparación que muchas veces se extiende hasta entrada la noche.

“Uno no vive de esto. Salís del trabajo y tenés que hacer los deberes. Si lo tenés que hacer todo a pulmón, se complica mucho, pero cuento con apoyo de sponsors que hacen posible que pueda estar en este nivel competitivo”, reconoció.

Matz destacó, además, el acompañamiento que recibe del Sindicato del Personal Químico y Petroquímico, uno de sus principales apoyos para poder afrontar los viajes y la preparación.

“Buscaremos incorporar una fecha en Bahía en 2027. Sería grandioso”, apuntó.