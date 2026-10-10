Capturaron a un hombre acusado de violación
Este fue detenido en la intersección de calle Brown y O`Higgins.
El personal de la Comisaría Segunda detuvo en la tarde de este sabado a un hombre que había sido acusado de violación.
Luego de llevar adelante tareas investigativas, donde se recepcionaron declaraciones testimoniales y analizaron registros fílmicos del CEUM, se obtuvo una una orden judicial de detención para un hombre de 36 años.
Este fue aprehendido en la intersección de las calles O’Higgins y Brown. El procedimiento de investigación se inició a raíz de un hecho ocurrido el pasado 7 de octubre en calle Colón al 50 de nuestra ciudad, resultando damnificada una mujer de 28 años.
Intervienen la UFIJ N.º 14 del Departamento Judicial Bahía Blanca y el Juzgado de Garantías N.º 3.