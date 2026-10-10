Susbielles anunció el proyecto para iniciar las obras de reconstrucción del Teatro Municipal

El intendente Municipal, Federico Susbielles anunció este sábado el inicio del proceso de obras y reformas en el Teatro Municipal, uno de los principales emblemas patrimoniales y culturales de Bahía Blanca, que permanece cerrado tras sufrir severos daños durante las inundación del 7 de marzo de 2025.

A pesar del complejo escenario presupuestario provocado por la falta de aportes del Gobierno Nacional para la reconstrucción de la ciudad, el Municipio ha establecido como prioridad de gestión la puesta en valor del coliseo bahiense:

- Primera etapa (Diciembre 2026): Se realizará el llamado a licitación pública para la reparación integral de la cubierta del edificio, un paso técnico indispensable para garantizar la estanqueidad y proteger las estructuras interiores antes de avanzar con las reformas mayores.

- Fondo participativo y responsabilidad social: El Municipio convocará a la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB), a las grandes empresas radicadas en el distrito y a vecinos particulares a sumarse de manera activa al financiamiento y recuperación absoluta del inmueble.

"Reconstruir nuestro Teatro Municipal es un compromiso con nuestra identidad y nuestra historia. Venimos trabajando en varios frentes con la responsabilidad sobre nuestras espaldas de avanzar siempre con un esquema de prioridades, y en ese sentido es que decidimos, en un contexto extremadamente difícil por la falta total de inversión del Gobierno Nacional en la ciudad, dar el primer paso para devolverle a los bahienses su casa de la cultura", manifestó Susbielles.

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El objetivo, según informa el Municipio es concretar la reapertura formal de las puertas del Teatro Municipal el 11 de abril de 2028, fecha en que Bahía Blanca celebrará el Bicentenario de su fundación.

En este marco, el intendente ratificó además su compromiso personal con el proyecto: tras concluir la etapa actual de donación del 50 % de su haber mensual a 18 instituciones de atención a la discapacidad de la ciudad, destinará dicho porcentaje salarial a nutrir el fondo de reconstrucción del Teatro Municipal.