Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 11 de octubre

El domingo tendrá la continuidad de la feria de artesanos con buenas temperaturas

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 11 de octubre una temperatura mínima de 8 grados centígrados y una máxima de 18.

En la mañana tendremos tiempo frío y húmedo a fresco. El viento tendrá intensidad leve del sector Este. La visibilidad será buena.

Por la tarde tendremos tiempo fresco con cielo parcialmente nublado. El viento se prevé con intensidad leve del sector Este y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

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La noche será fría con nubosidad variable, se estima para media noche una temperatura de 11 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío, alternando nubosidad con soleados. Poco cambio de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del sector Este. Temperatura 8/14.-

ZONA VENTANIA: Frío con nubosidad variable a fresco. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del sector Este. Temperatura 7/14.-

GUAMINI: Frío con nubosidad variable a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Este y Noreste. Temperatura 8/16.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío con nubosidad variable a fresco. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Noreste. Temperatura 7/15.-

NEUQUEN: Frío a fresco con nubosidad variable. Ascenso de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Noreste y Este. Temperatura 9/16.-

