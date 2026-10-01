Causa Cuadernos: el video que confirmaría que había una bóveda en la casa de Cristina Kirchner en El Calafate

El video del allanamiento a la casa de Cristina Kirchner en El Calafate volvió a quedar en el centro de la escena durante el juicio por la causa Cuadernos. Las imágenes muestran el operativo realizado en agosto de 2018 y, en particular, el momento en que los efectivos detectaron una puerta camuflada en un ambiente del subsuelo de la propiedad.

El registro fue exhibido este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7, durante la declaración del comisario retirado de la Policía Federal Adrián Lotocki, quien estuvo a cargo del procedimiento en la residencia de la expresidenta. La fiscal Fabiana León pidió que se mostraran las fotografías y el video incorporados al expediente.

Las imágenes permiten observar una estructura que llamó la atención de los investigadores durante el allanamiento. Se trataba de un espacio ubicado junto a una escalera, cuya puerta había sido modificada y estaba disimulada detrás de una estructura de madera.

Al retirar parte del revestimiento, los efectivos encontraron un marco metálico de acero con bisagras que, de acuerdo con el acta del procedimiento, sería compatible con la existencia previa de una puerta blindada o de seguridad.

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El procedimiento había sido ordenado por el entonces juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en el marco de la investigación por los llamados Cuadernos de las Coimas. El operativo en la propiedad de El Calafate se realizó el 23 de agosto de 2018.

Durante el operativo, los investigadores encontraron una pequeña puerta que, según relató Lotocki ante el tribunal, tenía un contramarco y era muy gruesa.

En su declaración, el excomisario sostuvo que a Gendarmería le costó abrirla y que, una vez que pudieron ingresar, se encontraron con documentación y objetos de valor.

“Era una puerta pequeña que tenía como un contramarco. Era muy gruesa”, declaró Lotocki, según lo reconstruido durante la audiencia. Consultado sobre si se trataba de una puerta blindada, respondió: “Aparentemente sí”.

Las imágenes también permiten ver el marco de acero que quedó expuesto después de que los efectivos retiraran el revestimiento que lo ocultaba. El acta del procedimiento consignó que el marco tenía dos bisagras y que sus características constituían un indicio de que allí había existido una puerta blindada o de seguridad.

El hallazgo había generado una fuerte controversia en 2018. En ese momento, Bonadio describió el lugar como una “bóveda” en una resolución judicial, mientras que Cristina Kirchner negó que en su casa existiera una estructura de ese tipo.

Según la documentación exhibida durante el juicio, el espacio tenía aproximadamente 2,85 metros de ancho, 0,97 metros de profundidad y 2,20 metros de alto. Los investigadores lo describieron como una estructura de hormigón y detectaron el marco de acero oculto detrás de una modificación posterior.

El acta también señalaba que el ambiente había sufrido modificaciones tanto en el marco como en la puerta de acceso. La puerta que encontraron durante el allanamiento era de madera y se abría hacia el exterior, mientras que debajo de ese revestimiento apareció el marco metálico original.

El espacio no estaba vacío. Según se informó durante la audiencia, los investigadores secuestraron documentación que luego fue incorporada a distintas investigaciones. Entre los elementos mencionados aparecen carpetas con información sobre jueces, empresarios, políticos y otras personas. (TN)