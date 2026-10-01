El FMI le pidió al Gobierno que el crecimiento económico se amplíe a más sectores y genere empleo

El FMI confirmó que continúan las conversaciones con el Gobierno por la tercera revisión del acuerdo firmado con la Argentina, para determinar si el país puede acceder a un nuevo desembolso de alrededor de US$900 millones.

La vocera del organismo, Julie Kozack, explicó este jueves que las conversaciones con el equipo económico que encabeza Luis Caputo no se limitan solo a los aspectos técnicos del programa, sino también a otros temas vinculados con la recuperación de la economía. En los últimos días, una misión del Fondo encabezada por Joyce Wong estuvo en Buenos Aires para avanzar con la revisión.

En ese sentido, el organismo destacó que existe un reconocimiento conjunto entre el FMI y la gestión de Javier Milei sobre la necesidad de continuar fortaleciendo la economía y de ampliar los beneficios del crecimiento a todos los sectores de la economía y generar empleo.

“Es importante asegurar que ese crecimiento, que hasta ahora ha sido muy amplio en los sectores energético, minero y agrícola, se distribuya más claramente en otros sectores de la economía, pero también en los trabajadores”, remarcó Kozack.

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Para el Fondo, este proceso será clave para impulsar mayores inversiones, sostener el crecimiento económico y favorecer la creación de empleo, “para crear mejores oportunidades para la gente de Argentina”.

En otro tramo de la conferencia de prensa, la vocera del FMI volvió a resaltar los logros del plan de estabilización del Gobierno en materia de superávit fiscal y reducción de la inflación. “Toda esta estabilización es importante y es clave para un crecimiento sostenible en Argentina”, señaló.

Acuerdo con el FMI: cuáles son los números que revisa el Fondo

La tercera revisión se realiza sobre los números de la economía al cierre del segundo trimestre. Los técnicos pondrán el foco en dos variables centrales del programa: el resultado fiscal, cuya meta anual es un superávit primario de 1,4% del PBI, y la acumulación de reservas internacionales.

El Gobierno llegará a esas conversaciones con una proyección algo más ambiciosa en materia fiscal. Según las estimaciones oficiales incluidas en el Presupuesto 2027, el resultado primario de 2026 terminaría en 1,5% del PBI, mientras que el resultado financiero sería positivo en 0,2%.

La proyección optimista para el cierre del año convive, sin embargo, con las dificultades que aparecieron en las metas intermedias, ya que el Gobierno no alcanzó el objetivo fiscal correspondiente al primer semestre. Entre los factores que incidieron estuvieron la evolución de la recaudación, las reducciones de distintos impuestos y cambios en el calendario de algunos ingresos tributarios.

El segundo gran capítulo de la revisión será la acumulación de reservas. El Banco Central (BCRA) compró más de US$14.000 millones en lo que va del año y ya superó el objetivo anual de adquisición de dólares establecido en el programa.

Sin embargo, para la evaluación del Fondo no solo importa el volumen bruto comprado en el mercado, sino también la evolución de las reservas netas computables según la metodología acordada. El organismo viene señalando que la recomposición de los activos del BCRA es una de las prioridades para reducir la vulnerabilidad externa y fortalecer la capacidad de la Argentina para enfrentar eventuales shocks. (TN)