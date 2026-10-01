Debut con triunfo para Cerúndolo en el ATP 500 de Beijing

El tenista argentino Francisco Cerúndolo sacó adelante un muy complicado partido para derrotar en tres sets al neerlandés Botic Van de Zandschulp, por la primera ronda del ATP 500 de Beijing.

Cerúndolo, que viene de disputar la Laver Cup, se impuso por 5-7, 6-4 y 6-3 luego de 2 horas y 47 minutos de juego.

El encuentro comenzó mejor para Van de Zandschulp, que en el primer set llegó a tener una ventaja de 5-2, aunque se complicó y recién pudo cerrar el parcial en el duodécimo game.

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Ya en la segunda manga, Cerúndolo se mostró mucho más firme con su servicio y le alcanzó con un quiebre para igualar el encuentro.

De esta manera, el argentino encaró el tercer set mucho más confiado y lo trasladó al resultado, ya que rápidamente consiguió un quiebre para tomar ventaja desde el inicio. Finalmente, el argentino pudo romper nuevamente el servicio de su rival en el noveno game para sellar el 6-3 definitivo.

Gracias a esta victoria, Cerúndolo avanzó a la segunda ronda en el torneo que se disputa en la capital china, donde tendrá como oponente al checo Jakub Mensik (8°), quien venció al kazajo Aleksandr Bublik, por 6-4 y 7-6 (6).