El sector agroexportador liquidó 3.228 millones de dólares durante septiembre

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48 % de las exportaciones argentinas, anunciaron hoy que durante el mes de septiembre las empresas del sector liquidaron la suma de U$S 3.228 millones de dólares.

La misma implica un 17 % más en relación al mes de agosto de 2026, con un acumulado anual total de 22.275 millones de dólares, que comparado a igual período del año 2025, significó un ingreso inferior del 22 %. Además, el mes de septiembre de 2026 es el tercero más alto de la serie de 25 años.

El período se caracterizó por un flujo sostenido de embarques de maíz derivado de la intensificación de ventas de los productores a la exportación.

En esta oportunidad no se realizó la comparación con el mes de septiembre de 2025 dado que en ese momento el gobierno nacional implementó el Decreto 682/25 suspendiendo la aplicación de derechos de exportación por un plazo reducido de tiempo.