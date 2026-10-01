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Básquetbol.

Gimnasia (CR) fue otro en Mar del Plata y Ferro no tuvo un buen debut

En ambos partidos de Liga Nacional hubo presencia bahiense.

Jano Martínez persigue a Joaquín Fernández. Foto: LN.

No fue un buen debut para Ferro en la Liga Nacional, perdiendo en Junín frente a Argentino, por 79 a 68.

El base Jano Martínez jugó 28m43, anotando 2 puntos (0-6 en triples), sumando 6 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos.

En tanto, el pringlense Valentín Bettiga sumó 9 rebotes y 4 unidades.

Ferro tiró 8-38 en triples.

También, lejos de lo que fue su gran actuación del lunes, Gimnasia (Comodoro) perdió de visitante ante Peñarol, 62 a 57.

El bahiense Valentín Forestier anotó 2 puntos (2-2 en t1, 0-3 en t3 y 0-2 en t2) en 13m39.

En el restante partido, Instituto venció de visitante a San Martín (Corrientes), 81 a 73.

Hoy es el debut de Ramiro Santiago, con Platense visitando, desde las 22, a Olímpico, su ex equipo.

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