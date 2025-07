Fidel guardó lo esencial en la valija y llevó sus sueños de La Armonía a Lanús: "Estoy contento e ilusionado"

-Cuando quieras llamame, ya terminé de armar la valija.

-¡Hola, Fidel! ¿Ya tenés todo listo? No te olvidés nada, eh.

-Me llevo lo más importante: la ropa de La Armonía, así que listo.

-Y los botines...

-También...

El muy buen torneo Apertura que tuvo, más una satisfactoria prueba hace unos meses atrás, le abrieron a Fidel Tourn las puertas de uno de los equipos más importantes de nuestros país: Lanús.

El pibe del Depo, quien anotó 12 goles en el certamen, no podrá estar en la final extra del próximo fin de semana, ya que a partir de hoy comenzará a entrenar con la Cuarta División del Granate que dirige el bahiense Claudio Graf.

El sábado por la noche, antes de partir hacia el Gran Buenos Aires, Fidel habló con La Nueva. de lo que pasó y lo que vendrá, mientras armaba la valija con lo esencial: la ropa de La Armonía, los botines y los sueños. Consigo se lleva también el talento, los goles, el esfuerzo y el apoyo de la familia y los amigos.

-La última vez que hablamos en mayo (ver nota acá), te estabas probando en Lanús, ¿ahí ya te dijeron que quedabas?

-El jueves de esa semana entrené por última vez y ya me habían dicho el Mana (Graf) y el coordinador del club que querían que me quedara, aunque faltaba más de un mes para que abriera el libro de pases. Ellos me querían sumar, tienen dos fichas para reforzar a mitad de año. Uno ya lo tenían y el otro querían que fuera yo, así que se ve que tenían ganas de contar conmigo, porque me esperaron un mes y medio, cuando podrían haber fichado a cualquier otro.

-¿Eso te deja más tranquilo y te da más confianza pensando en lo que viene?

-Sí, obvio, porque hablé con el Mana esos días, me dijo que me vio bien. También por lo que me fue comentando el representante, que me querían sumar, eso le da mucha confianza al jugador. Saber que el técnico te quiere, no es que voy a ver qué onda. Así que por ese lado, muy motivado.

A sus 19 años, Fidel se sumará al plantel de Cuarta y tendrá estos 6 meses y el 2026 la edad para jugar en esa divisional (el año que viene ya como comodín).

Fidel y un festejo a lo Dragon Ball, con Juan Martín González

"Nunca se sabe igual, por ahí te ven bien y te llevan a Tercera", se ilusionó Fidel.

-¿Cómo te viste en esa semana que estuviste allá, te sentiste en nivel y cómodo?

-Sí, muy cómodo. Los pibes me adaptaron enseguida, me tiraron buena onda. Hicimos tres días fútbol y la verdad que anduve bien, pude hacer goles y todo. Me sentí cómodo, también la decisión fue por eso. Y obviamente que ayuda la confianza del técnico que te diga que te quiere sumar un mes antes de que abra el libro de pases. Así que contento, sabiendo que voy a un club que tiene buenas inferiores, ojalá me sienta cómodo.

-Me imagino que estás ilusionado...

-Sí, obvio. Ayer (por el viernes) nos juntamos a comer con los chicos (del plantel de La Armonía) y me hicieron hablar, aunque no me gusta mucho. Como les decía a ellos, sabía que tenía para jugar hasta este fin de semana acá en Bahía... es fútbol, no se pudo dar, nos tocó perder. Y como hincha del club les dije que yo me quería quedar a vivir, a Fito le dije lo mismo, me quería quedar a ascender, por el momento que estamos viviendo. Pero bueno, tengo que pensar en mi futuro, porque estas chances no siempre se dan; la decisión pasó un poco por ese lado y por el futuro del club. Pensando en cosas positivas. Estoy contento e ilusionado, aunque me hubiera gustado jugar la final el finde.

Tras el cierre del libro de pases, desde Lanús le permitieron permanecer hasta el finde que pasó, que podría haber significado llegar a ganar el Apertura con La Armonía, de haberse quedado con los playoffs, tras ganar la fase regular.

La derrota ante Comercial en el cruce modificó los planes, porque el Depo deberá jugar final extra (otra vez ante el Portuario) el próximo fin de semana. Y aunque hicieron lo posible, ya no podrá estar Fidel, la joya de la casa.

"Era liquidarlo este finde pero no se dio, ya está es fútbol, nos tocó perder...", se lamentó Fidel con madurez y entendiendo el momento.

-¿Te costó jugar este tiempo sabiendo que te ibas?

-Y... un poco sí... por ahí no se lo quise comentar a nadie, obviamente que a Fito sí. Después no quisimos decirlo mucho porque por ahí cae mal en el grupo y, encima, justo en los últimos partidos no hice goles y por ahí alguien decía que estaba pensando en irme. No quisimos salir a decir nada por eso, pero en las últimas semanas le comenté la situación a los más grandes, al Chori (David Vega), al Coco (Lautaro Marino), y me entendieron, obviamente.

Tourn lucha con Luca Orozco, en lo que fue hasta ahora su último partido en La Armonía.

-Además, se deben haber puesto contento por vos...

-Sí, obviamente. Fito (Cuello, el DT) me dijo que vaya por mi futuro y los capitanes también, contentos. Querían que me vaya con un torneo, pero bueno, no se dio. Lo jodía al Coco (Marino), le decía que lo llevé hasta la final, que ahora la gane él. Ellos están contentos por mí y por mi futuro. Estoy muy feliz por estos seis meses que, por suerte, salieron bien.

-Eso te iba a decir, más allá de la bronca por perderte la final, te podés ir contento, porque si hoy los pibes tienen una chances más es, en buena parte, gracias a tu gran torneo...

-Sí, sí. A principio de año cuando tomé la decisión de quedarme, tenía... no me gusta llamarlas ofertas, pero tenía llamados de varios clubes de la Liga, de la A, que eran otra cosa. Pero yo había estado en la pretemporada con los chicos, sabía el plantel que se había armado, dejé de lado el tema económico y me quise quedar porque soy hincha y sabía que en La Armonía iba a jugar, y si hacía un buen torneo, las posibilidades me iban a salir. El club no estaba en un buen momento, le había tocado descender y estaba un poco lastimado, me gustó el plantel que se había armado, le pregunté a Fito si había un lugar en el plantel y me quedé.

-Ahora tendrás que bancarlos y seguir la final a la distancia...

-Más vale, ojalá no jueguen el sábado porque jugamos allá también. Voy a verlos y apoyar todos los partidos, ahí puse en el grupo que los bancaba a morir. Ojalá el finde salga lo mejor, porque el equipo se lo merece y, como hincha, quiero que La Armonía salga campeón.

Fidel, durante su paso por Colo Colo.

Esta será la segunda experiencia lejos de casa para Fidel, quien ya estuvo en Colo Colo de Chile en 2024, donde jugó con el equipo juvenil.

-¿Qué tiene de distinto esta vez?

-Ahora creo que llego un poco más maduro, ese año allá me sirvió para eso. En vivir solo en otro país, de estar mucho tiempo solo, que no me toque jugar, que es a lo que fui: a jugar al fútbol. Cuando te vas solo, sin tu familia, amigos, con gente nueva y que no te toque jugar es duro. Me tocó no jugar mucho y me sirvió de experiencia. Ahora me agarra un poco más maduro, en un buen momento mío y creo que futbolística y físicamente estoy muy bien. Estoy muy entusiasmado, con muchas ganas, con un lindo desafío por delante.

-¿Con qué objetivos o sueños te vas?

-Nada... obviamente, que salga todo lo mejor posible. Hacer unos buenos seis meses ahora y después se verá lo que sale. Obviamente que todo jugador quiere jugar en Primera, pero estoy tranquilo, voy paso a paso, sé que me falta mucho. Estoy tranquilo, sabiendo que si tengo unos seis meses buenos, las oportunidades llegan. Voy tranquilo, pero por todo.

-Ya te demostró el fútbol que eso es así, estés donde estés, si te va bien las chances llegan...

-Un poco lo que había hablado con mi familia y el cuerpo técnico era esto, sabía que si hacía seis meses o un año bueno, las oportunidades iban a llegar. Esas oportunidades llegaron y voy a tratar de aprovecharlas al 100.

-¿Disfrutaste estos meses en el club, cómo los viviste?

-Se me pasaron volando. Disfruté de la familia, de amigos, sabía que esto podía pasar a mitad de año y traté de disfrutarlos al máximo. Los disfruté al 100. En el club también, con el buen momento que estamos pasando, porque hacía frío, calor, no importaba, las ganas de entrenar siempre estaban. Ahí les puse en el grupo que la pasé increíble, y sí lo disfruté al 100.

-Ojalá sea dentro de muchos años porque metiste un carrerón, pero estoy seguro que tarde o temprano te vamos a ver de nuevo con la camiseta de La Armonía...

-Ojalá, ojalá... Siempre va a ser La Armonía. Ya sea en unos meses, en unos años o para el retiro, pero voy a volver al club, obviamente.

Andá tranquilo Fidel y rompela, en tu club te van a esperar siempre...

¡Éxitos, pibe!

*A renovar la cábala

Fidel, al medio, con Rama Fernández (izquierda) y Franco Cuello, en la foto que se transformó en Cábala.

Tras cada triunfo o empate de La Armonía en el año, la cábala no faltaba: tras el partido Fidel, Franco Cuello y Ramiro Fernández posaban el vestuario agradeciendo un nuevo paso adelante.

Desde ahora, Rama y Franco tendrán que cambiar la costumbre, pero antes le desearon lo mejor a su amigo.

"Hermano, gracias por todo lo vivido en 2022, 2023 y este medio año en el club! Sabés que sos muy importante para el plantel. Somos amigos de muy chiquitos y tu sueño siempre fue progresar en el fútbol, andá por todo y te deseo siempre lo mejor. Te quiero mucho y sabés que en el club (tu club) te esperamos siempre", lo saludó Cuello.

Fernández también se sumó a los buenos deseos: "¡Fidu te vamos a extrañar mucho! Gracias por volver a tu casa, tu club. Pasamos 6 meses muy lindos y vos fuiste muy importante para nosotros. Ahora, a perseguir tu sueño de nuevo, te deseamos lo mejor siempre amigo".