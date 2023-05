Fidel Tourn, la nueva “joyita” del fútbol liguista

Con mucho de potrero y sobradas aptitudes, el pibe Fidel Tourn es una de las gratas e interesantes apariciones en el fútbol de la Liga del Sur.

Con 17 años recién cumplidos, el delantero de La Armonía ya está dando que hablar en el torneo Apertura. De hecho, viene de anotar el gol de la victoria ante Huracán y el del empate ante Liniers.

Con los pies sobre la tierra, “Fidu” se refirió a su buen presente y al del club de sus amores, que hoy tendrá otra parada brava ante el líder Bella Vista.

“Obviamente que estamos muy contentos con este presente tanto colectivo como persona. Se no están dando las cosas como pretendíamos, que era dejar La Armonía en Primera. Pero sabemos que todavía falta mucho y no nos podemos relajar”, dijo un suelto Tourn.

“Estamos atravesando un buen momento y ya dejó de ser casualidad el arranque que tuvimos en el torneo. Venimos de ganarle a Huracán, uno de los candidatos, que llegó puntero y de empatarle a Liniers en su cancha, otro que también llegaba bien arriba”, amplió.

--De sorpresa pasaron a ser una realidad. ¿O no?

--Para los demás somos una sorpresa, pero nosotros estábamos confiados en hacer un buen papel porque “Fito” (por el DT Rodolfo Cuello) armó un gran plantel. Sabíamos que íbamos a dar pelea, aunque tal vez no esperábamos estar tan arriba en la tabla. Se nos fueron dando los resultados y logramos confianza.

--Se convirtieron en la piedra en el zapato de varios.

--Es verdad. Somos muy competitivos en todos los partidos. Es un torneo muy exigente, donde hay mucha paridad más allá de lo que dice la tabla. Venimos de sumar contra dos de los de arriba. Y estamos muy bien en cuanto a lo colectivo.

--Ya bajaron a dos punteros. ¿No hay dos sin tres?

--Ojalá. Pero nosotros nos enfocamos en partido a partido. Obviamente, estamos mentalizados en hacer un buen encuentro contra Bella Vista. Sabemos las fortalezas y debilidades del rival y deseamos cerrar de la mejor manera en nuestra cancha porque nuestro último partido en casa en la fase regular.

--Y ahora se ilusionan con jugar playoffs.

--Tal cual. Si bien nuestro objetivo es dejar a La Armonía en la A, ahora vamos por más. Se nos están dando los resultados y hoy estamos en una buena posición en la tabla, dentro de los cuatro. Pero sabemos que todos los partidos los tenemos que jugar como una final. Y más para nosotros…

--¿Por qué hoy están entre los cuatro de arriba?

--Principalmente porque el plantel es muy unido. Obviamente, también contamos con jugadores de mucha jerarquía, bien acompañado por los más jóvenes. Tiramos todos para adelante.

“Internamente, sabíamos que íbamos a dar pelea. Pero tenemos los pies sobre la tierra y entendemos que este torneo es muy largo”, agregó el pibe.

--¿Cómo cayó que sea La Armonía el apuntado para pelear abajo?

--Pero es normal que pase eso porque siempre el equipo que asciende es el apuntado por todos. Desde la pretemporada, nos preparamos para no estar en la zona de abajo y lo estamos cumpliendo. Por ahora vamos bien.

--Se viene un rival encumbrado.

--Tenemos una cuenta pendiente con Bella Vista. En la cancha de ellos nos llevamos un mal resultado, pero dimos vuelta la página muy rápido y hoy estamos en la pelea. Ojalá podamos mantener esta buena racha en casa.

--En lo personal, ¿cómo manejás este momento?

--Sinceramente se me está dando el gol y lo estoy disfrutando. Es un lindo momento y tengo que estar tranquilo. Charlo mucho con los más grandes y sé que no debo perder la brújula. Me siento en un buen momento y cada vez me estoy soltando mucho más. Ojalá pueda seguir así, aportando para el beneficio del equipo.

--¿Qué te dicen los defensores rivales?

--Como soy muy inquieto, algunos me dicen que pare de correr, ja, ja. En el partido contra Huracán, tuvimos un lindo duelo con De (Lucas) y no se reía mucho, ja, ja. Pero lo llevo bien, trato de hacer mi juego y no meterme en el juego de los rivales.

--Están camino a hacer historia.

--Sinceramente, la campaña que estamos haciendo es histórica. Logramos el ascenso y actualmente estamos atravesando un momento hermoso, sobre todo para mí que soy hincha fanático del club. Ojalá podamos quedar en la historia grande del club, pero lo que más queremos dejar a La Armonía en Primera el mayor tiempo posible.

LA FRASE

“A principio de año hablé con ‘Fito’ Cuello y mi idea fue y es tener continuidad en la Liga del Sur. Después, si más adelante llega algo en otro nivel, mejor. Pero estoy tranquilo y disfrutando de la Liga del Sur”.

El número

4

Son los goles que Fidel lleva con la camiseta de La Armonía en Primera. Debutó el 17 de julio del año pasado en el éxito ante Pacífico de Cabildo 4 a 0 como visitante y lo hizo con un gol. También le anotó a Sansinena, Huracán y Liniers. Suma 16 partidos.

(*) Datos proporcionados por Eduardo "Cocho" López.