Palabra de DT: “Los chicos del club se hicieron hombres y llevan a Bella Vista en la piel”

“Ahora sí, primer objetivo cumplido”, fue el desahogo de Jonathan Ribes, uno de los entrenadores de Bella Vista, después de haber sufrido frente a un Liniers corajudo, que atacó con el corazón en la mano y nunca dejó de insistir, ni siquiera cuando se quedó con dos jugadores menos y desde la tribuna local bajaba un “Ole, ole, ole…”

El albiverde ganó 3-1, extendió a 11 encuentros su racha sin derrotas (8 éxitos y 3 empates) y se quedó con el torneo Apertura de la A liguista.

“Sufrimos muchísimo, tal vez haya sido el precio a pagar para después festejar como festejamos, con nuestra gente, en un estadio lleno y bajo un aliento ensordecedor. No me sorprende nada, esto es Bella Vista”, declaró el integrante de la dupla que compone junto a Jony Romero.

“No sé si este partido final tiene el mismo análisis de un partido de fase regular, a Liniers lo conocemos de memoria, pero así y todo noté un poco de nervios en nuestros chicos, que llevan muchas temporadas en Primera pero no dejan de tener 21 años. Esas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta en definiciones como estas, aunque ya está, ya pasó, pudimos dar el paso que queríamos dar”, se sinceró “Piki”.

Enseguida enumeró las claves de este conjunto “Gallego” demoledor.

“Jamás cambiamos la línea de trabajo y eso fue fundamental para crecer y confiar en nosotros. El juego, el estilo y las formas no la modificamos nunca, ni estando últimos, en la Primera rueda, ni cuando empezamos a escalar, en la segunda ronda. Cuando no nos salía nada, no nos desesperamos, y eso porque tenemos el respaldo de un proyecto que viene de la mano del club desde hace un tiempo largo. Eso es importantísimo a la hora de dar un mensaje frente a un equipo al que no le falta nada”, calificó.

Otra: “Los chicos del club se hicieron hombres y llevan a Bella Vista en la piel; estamos hablando de chicos que ya tienen tres finales encima. Están consolidados en la categoría, es mérito de ellos y también del contexto que se les genera”.

--¿Cuándo fue el clik del equipo, en qué momento pasaron de perdedores a ganadores?

--Con Sporting en Punta Alta, al fin de la primera rueda. Empatamos, aunque no merecimos llevarnos nada; las atajadas de Luro nos mantuvieron con vida, pero en el juego la pasamos bastante mal. Hicimos una fuerte autocrítica, corregimos errores sabiendo que nos habíamos llevado un punto de “arriba” y fuimos a enfrentar a Villa Mitre con otro semblante. Le ganamos bien, relajamos y los chicos se liberaron de una presión interna que no los dejaba ser quienes querían ser.

--¿Cómo los convenciste, sin refuerzos y con la misma plantilla?

--Es que en el día a día no había dudas, ellos sabían que el buen momento iba a llegar, y por suerte el torneo nos dio esa posibilidad de seguir vivos pese a que solo habíamos ganado en la primera fecha. Aprovechamos todo ese tiempo, encaminamos el rumbo y salimos a flote con fe, confianza y convicción.