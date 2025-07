Vóleibol: sólido triunfo del seleccionado argentino U-19 en su debut en el Mundial de Uzbekistán

La Selección Argentina masculina hizo su estreno en el Mundial U-19 cde Uzbekistán con una victoria por 3-0 ante Puerto Rico, con parciales de 25-19, 25-21, 25-23. El máximo anotador fue Debonis, con 17 puntos.

Este viernes, los chicos argentinos enfrentarán a Turquía, desde las 6, en la segunda fecha del Grupo A. El partido se podrá ver a través del canal de YouTube de Volleyball World.

Cabe recordar que los 24 equipos participantes fueron repartidos en cuatro zonas de seis cada una, y los mejores cuatro de cada grupo clasificarán a octavos de final.

Argentina alineó a Santarelli (2 puntos), Gay (15), Ferrer Bessone (7), Pavón (2), Debonis (17), Guidi Correa (6), Yapura (L). Ingresaron: D’Aversa (-), Iraldi (1), Omarini (-) y Sinner (-).

EL FIXTURE DE ARGENTINA

Argentina vs. Puerto Rico 3-0 (25-19, 25-21, 25-23)

Viernes 25/7, 6:00: Argentina vs. Turquía

Sábado 26/7, 6:00: Bélgica vs. Argentina

Lunes 28/7, 9:00: Uzbekistán vs. Argentina

Martes 29/7, 3:00: Argentina vs. Pakistán