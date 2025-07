Lautaro en San Francisco: fue uno más del grupo ¡y perdió con el DT en un juego de definición!

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Entrenó al cien, se tiró a barrer en los ejercicios de fútbol reducido y se enojaba cada vez que perdía una pelota o erraba un gol. Nos dejó varias enseñanzas y mensajes, entre ellos que siempre hay que dejar todo en búsqueda de esa meta o sueño que quieras alcanzar en la vida”.

A Emanuel Dambolena, DT del primer equipo de San Francisco en la Liga del Sur, le cuesta caer a tierra después de haber dirigido a Lautaro Martínez en dos prácticas: miércoles y jueves de la semana pasada.

“Como nosotros no estábamos en competencia, intensificamos los entrenamientos, y él laburó a la par del grupo sin diferencias ni cuestionamientos. Fue uno más del plantel, hasta terminó cansado y felicitó a los chicos por como le vienen metiendo”, argumentó “Manu” sobre la presencia del “Toro”, que siguió moviendo en vacaciones y ahora se encuentra en Mendoza, la tierra natal de su esposa (Agustina Gandolfo) y donde hoy bautizaron al segundo hijo de ambos: Theo.

“No trotó ni pidió concesiones, metió y jugó como cualquiera de los pibes, incluso pidió permiso para entrar al vestuario y siempre se manejó con su hermano Alan (actual defensor del Celeste) para moverse dentro del club. Extremadamente humilde y terrenal, ejemplos de los que tenemos que aprender”, indicó el orientador del “Santo”, quien tuvo una “charlita” dentro del campo de juego con el actual goleador del Inter.

“Fueron unos minutos y le manifesté que más allá de todo lo que había logrado como jugador, le tenía que agradecer por todo lo que había hecho por mi, por mi papá (Jorge, el famoso panadero, fallecido este año), por mi familia y por el club. En su visita anterior a mi y a mi viejo nos invitó a cenar y nos comentó que le había tomado cariño al `Sanfra´ por todo lo que estaba haciendo su padre (`Pelusa´); y además nos pidió que nunca dudáramos en contar con él para lo que sea y necesitemos”, resaltó “Dambo”.

“San Francisco creció y explotó socialmente gracias a la voluntad de `Pelusa´ y a la ayuda de Lautaro, es así; ningún vecino hubiese puesto la plata que se necesitaba para ampliar, remodelar y refundar la sede y la institución en todos sus aspectos”, afirmó con orgullo.

“Pese a que el fútbol es igual en todos lados, Lautaro valoró la forma con la que se entrena en la Liga del Sur. El que lo conoce sabe que sus valores jamás se trastocaron y que la fama no lo mareó, incluso él, al menos con nosotros, nos dio a entender que la persona es más importante que el jugador”, resumió.

--¿Le diste alguna indicación en algún momento, o por ser quien es tuvo todo permitido?

--Diagramé las tareas, hablé para el grupo, elegí dos equipos y él fue uno más. Tácticamente, ¿qué le puedo decir?, sería un irrespetuoso si le digo que tiene que hacer o que puedo pretender de él en dos entrenamientos.

--Aunque le ganaste un “jueguito” de definición en uno de los arcos, al menos eso es lo que me informaron.

--Sí, con él y Castiglione, y le “pasé el trapo” a ambos. Lautaro me quiso apostar algo y arrugué; y lógico después me arrepentí. Era tratar de convertir con dos toques, no más, una pelota que Fermín (Ponte, entrenador de arqueros), nos tiraba atrás del arco. Y le gané, y se lo festejé en la cara...(risas).