Las 10 notas más leídas de 2025 en La Nueva: entre el clima extremo y la conmoción

Victoria Álvarez Fortunato [email protected] Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, regionales y nacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital.

El interés de los lectores suele funcionar como un termómetro social. Y este año, en Bahía Blanca y la región, marcó picos claros: temporales extremos, alertas climáticas constantes, tragedias viales y también historias singulares que rompieron la rutina informativa.

Estas fueron las 10 notas más leídas del año en La Nueva., un recorrido por los hechos que más impactaron, preocuparon y movilizaron a la audiencia.

1. Terror en Monte Hermoso: cuando la ficción sacude lo cotidiano

Una historia inquietante que desdibujó la frontera entre lo real y lo imaginado. El miedo, instalado en un escenario turístico y familiar, despertó una enorme curiosidad entre los lectores y convirtió a la nota en un fenómeno de lecturas y comentarios.

2. Ya son 40 las familias evacuadas y cayeron 200 mm de lluvia en Bahía Blanca

La lluvia volvió a ser protagonista, pero esta vez con consecuencias graves. Evacuaciones, barrios anegados y una ciudad en vilo reflejaron la vulnerabilidad frente a eventos climáticos cada vez más intensos. Fue publicada minutos antes de las 6 de la mañana, cuando en Bahía Blanca aún había energía eléctrica y no se conocía lo peor de la inundación.

3. Paso a paso, cómo solicitar el subsidio de hasta $3 millones para los damnificados por el temporal

En medio del caos, la información útil se volvió clave. Esta nota fue una de las más consultadas porque respondió a una necesidad concreta: cómo acceder a la ayuda estatal para reconstruir lo perdido.

4. La colonia de loros de calle Cabrera recibió una visita de lujo

No todo fue emergencia. Esta historia amable, vinculada a la fauna urbana y a una visita inesperada, mostró que también hay lugar para el asombro y la curiosidad en la agenda local.

5. Otra vez las lluvias: cayeron 50 milímetros en 5 horas

La reiteración de tormentas fuertes mantuvo a la población en alerta permanente; sobre todo; dos semanas después de la inundación. Cada nuevo episodio fue seguido minuto a minuto por los lectores, atentos a la evolución del clima.

6. En video: feroz granizada, cortes de luz y árboles caídos en Bahía Blanca

Las imágenes hablaron por sí solas. La violencia del granizo y sus consecuencias inmediatas explican por qué este contenido se volvió uno de los más consumidos del año.

7. Cuatro personas fallecieron en un trágico choque en el cruce de las rutas 3 y 3 vieja

Una tragedia vial que conmocionó a la región. El impacto, la magnitud del siniestro y las víctimas fatales generaron un fuerte interés informativo y un profundo impacto social.

8. Alerta amarillo por fuertes tormentas para la madrugada del domingo

Las alertas meteorológicas se transformaron en lectura obligada. La necesidad de anticiparse y prevenir explica el alto nivel de consultas cada vez que el Servicio Meteorológico emitió advertencias.

9. Identificaron a la persona que cayó con su camioneta al dique Paso de las Piedras

Un hecho trágico y rodeado de incertidumbre que mantuvo en vilo a la comunidad hasta que se confirmó la identidad de la víctima.

10. Tormentas y vientos de 80 kilómetros por hora: nueva alerta amarilla para Bahía y la zona

El cierre del ranking vuelve al clima, un denominador común del año. Vientos intensos, tormentas y advertencias reiteradas marcaron la agenda y la preocupación cotidiana.

El ranking deja una conclusión clara. El año estuvo atravesado por las emergencias y la búsqueda constante de información confiable, pero también por historias singulares que lograron captar la atención y ofrecer un respiro en medio de la tensión informativa.