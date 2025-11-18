Bahía Blanca | Viernes, 21 de noviembre

Casación confirmó el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

La Cámara Federal de Casación resolvió hoy el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández por la contratación de seguros durante su gobierno.

Foto: NA

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió hoy el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa por la contratación de seguros durante su gobierno.

La resolución también alcanza al broker Héctor Martínez Sosa y a su esposa, María Cantero, quien fuera secretaria privada del ex mandatario.

Además, Casación procesó a Osvaldo Alfredo TortoraAgustín BeraldiEmanuel Raúl Andrés Calvo Andrés Severino, todos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y, en el caso de Cantero, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

También confirmó los procesamientos y prohibiciones de salida del país de Alberto Carlos PaglianoGustavo Carlos García Argibay, Carlos Alberto SoriaFernando Arana Mauro Damián Tanos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación contra la administración pública. (NA)

