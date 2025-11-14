En Bahía Blanca, el costo del asado creció 3,2 % impulsado por la carne

El Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA) registró en octubre un incremento del 3,2 % en el costo de preparar un asado para seis personas adultas. En septiembre, la suba había sido apenas del 0,2 %.

El informe —conocido como Índice Asado— releva mes a mes cómo evolucionan los precios de los productos indispensables para esta comida clásica argentina.

De acuerdo con el organismo, el aumento acumulado del año asciende al 19,5 %, mientras que la variación interanual trepa al 41,3 %.

El principal motor del alza fue la carne, que subió 7,6 %. También aumentaron el vino (2,7 %), las bebidas sin alcohol (1,6 %) y el chorizo (1,1 %).

En cambio, otros productos mostraron retrocesos: el fiambre cayó 0,5 %, la cerveza 0,6 %, el pan 0,8 % y las verduras 1,6 %.