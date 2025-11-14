En Bahía Blanca, el costo del asado creció 3,2 % impulsado por la carne
Un informe detallado del CREEBBA explicó la variación de precios registrada el mes pasado en comparación con septiembre.
El Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA) registró en octubre un incremento del 3,2 % en el costo de preparar un asado para seis personas adultas. En septiembre, la suba había sido apenas del 0,2 %.
El informe —conocido como Índice Asado— releva mes a mes cómo evolucionan los precios de los productos indispensables para esta comida clásica argentina.
De acuerdo con el organismo, el aumento acumulado del año asciende al 19,5 %, mientras que la variación interanual trepa al 41,3 %.
El principal motor del alza fue la carne, que subió 7,6 %. También aumentaron el vino (2,7 %), las bebidas sin alcohol (1,6 %) y el chorizo (1,1 %).
En cambio, otros productos mostraron retrocesos: el fiambre cayó 0,5 %, la cerveza 0,6 %, el pan 0,8 % y las verduras 1,6 %.