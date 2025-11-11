Bahía Blanca | Martes, 11 de noviembre

21.6°

Bahía Blanca | Martes, 11 de noviembre

21.6°

Bahía Blanca | Martes, 11 de noviembre

21.6°
Deportes.

Bochas: Bahía sumó experiencia en el Sub 15, fue subcampeón y estará en el Argentino

En el torneo organizado en Olavarría, la pareja dirigida por Carlos Maldonado terminó segunda, detrás de Junín.

Fotos: entre lisas y rayadas.

Bahía Blanca sumó experiencia en Olavarría y obtuvo un meritorio segundo puesto en la final del Torneo Provincial  Sub 15 de Bochas por Parejas.

El ganador (foto) fue la Asociación de Junín y en tercer lugar se ubicó la Asociación de Coronel Suárez.

Las parejas de nuestra ciudad que participaron fueron Thiago Fabiani-Stefano Mariani, Valentín Machado-Agustín Salvi, Joaquín Herlein-Valentín Fernández y Santino Hernández-Bautista Lucchetti.

También el grupo de padres que acompañó y dirigió a los chicos, como Carlos Maldonado, Emilio Mariani, Guillermo Herlein, Guillermo Fabiani y Leonel Salvi, entre otros.

 

Por otra parte, la Federación de Provincia de Buenos Aires confirmó que los jugadores de Junín y Bahía Blanca serán los representantes en el Torneo Argentino.


 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE