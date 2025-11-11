Bochas: Bahía sumó experiencia en el Sub 15, fue subcampeón y estará en el Argentino

Bahía Blanca sumó experiencia en Olavarría y obtuvo un meritorio segundo puesto en la final del Torneo Provincial Sub 15 de Bochas por Parejas.

El ganador (foto) fue la Asociación de Junín y en tercer lugar se ubicó la Asociación de Coronel Suárez.

Las parejas de nuestra ciudad que participaron fueron Thiago Fabiani-Stefano Mariani, Valentín Machado-Agustín Salvi, Joaquín Herlein-Valentín Fernández y Santino Hernández-Bautista Lucchetti.

También el grupo de padres que acompañó y dirigió a los chicos, como Carlos Maldonado, Emilio Mariani, Guillermo Herlein, Guillermo Fabiani y Leonel Salvi, entre otros.

Por otra parte, la Federación de Provincia de Buenos Aires confirmó que los jugadores de Junín y Bahía Blanca serán los representantes en el Torneo Argentino.



