Gerardo Vergara vuelve a escena tras una larga estadía en Los Ángeles: el sábado en Puerto Madero

"Hice una gran preparación en Los Ángeles, Estados Unidos, y desde mi llegada al país elegí Córdoba para la pelea que se viene, que será este sábado 15 en el Casino de Puerto Madero".

Gerardo Vergara pegó la vuelta y tiene sed de revancha. Su estadía en Los Ángeles (California) le brindó las mejores herramientas para retornar al primer plano y seguir con la ilusión del título mundialista.

El "Tifón" bahiense (31 años), tiene un récord de 20 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut.

En diciembre de 2024 debutó internacionalmente en Estados Unidos, enfrentando al estadounidense Charles Conwell en el Toyota Arena de Ontario, California, pero perdió por nocaut técnico en el sexto round, aunque dejó una muy buena imagen.

El rival de este sábado, por la categoría superwalter, será Jorge Abel Bermúdez y la pelea se pactó a 10 rounds y se podrá seguir por TyC Sports y TyC Sports Play.

"El Picante" Bermúdez tiene 29 años, es de Concordia, Entre Ríos. Su récord profesional es de 15 victorias y 6 derrotas, con 6 nocauts.

Entre los más destacados figuran Manuel "El Nono" Echenique, Daniel "El Problema" Combi y Néstor "La Roca" Maidana.

En marzo de este año, Bermúdez (15-6; 5KOs) perdió por puntos en fallo unánime ante el invicto Jackson Griffiths (17-0; 8KOs). El combate se desarrolló en el Pittsworth Town Hall, Pittsworth, Queensland, Australia.

Cabe destacar que entre los rivales más encumbrados derrotados por Vergara figuran Diego Martínez, a quien venció por nocaut técnico en el tercer round y retuvo su título argentino mediano en septiembre de 2023, en el festival realizado en un Club Estudiantes de Bahía Blanca.

Ese mismo año venció a Carlos Ronner: por nocaut antes del límite, en la defensa de su título mediano.

También derrotó -en octubre de 2022- a Nicolás Luque Palacios: por nocaut técnico en el cuarto round y revalidando su título argentino mediano.

En 2021, por su parte, conquistó el cetro mediano derrotando por nocaut técnico a Exequiel Pucheta.