Asunción o Río: cómo será la votación que definirá hoy la sede de los Panamericanos 2031

Se acabó la espera: a las 10 de la mañana, en Santiago de Chile y a través de la Asamblea General Extraordinaria de Panam Sports, quedará establecida la sede de los XXI Juegos Panamericanos 2031.

Dos son las ciudades candidatas, Asunción del Paraguay y Rio-Niterói de Brasil, las que cumplieron con todos los requerimientos exigidos y que recibieron hace algunos días atrás a la Comisión de Evaluación que, entre otros, estuvo integrada por el presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia.

En ese sentido, hoy quedará definido el lugar donde se realizarán los Panamericanos que sucederán a Lima 2027.

Tras la organización de los Juegos Panamericanos Junior este año en Asunción, Paraguay buscará ser elegido por primera vez para organizar la cita continental de mayores.

Dentro de su propuesta está construir además de la Villa Panamericana, un estadio de atletismo y un nuevo Arena en el Parque Olímpico de Asunción, además de contar con las sedes ya utilizadas en la cita junior de agosto pasado y los Juegos Suramericanos de 2022.

Brasil, por su parte, en caso de ser elegida, sería la tercera vez que albergue los Juegos Panamericanos absolutos, después de San Pablo 1963 y de Río de Janeiro 2007.

Rio-Niterói, en este caso, tiene planificada ocupar todas las instalaciones del legado de los Juegos Olímpicos Río 2016, además de la construcción de algunos recintos deportivos en Niterói y la Villa Panamericana en pleno centro de la ciudad de Río de Janeiro.

"Hemos estado en Asunción, en Río de Janeiro y en Niteroi recorriendo las instalaciones deportivas, los predios destinanos a las potenciales villas panamericanas, la hotelería y todo lo referente a las candidaturas. Nos dio mucha tranquilidad haber comprobado que ambas propuestas presentan excelentes condiciones para organizar los Juegos", señaló Moccia.

Proceso de votación

La Asamblea General Extraordinaria de Santiago de Chile contará en su programa con la presentación de la Comisión de Evaluación, que visitó la semana pasada a ambas ciudades. Luego presentarán las ciudades de Asunción y Rio-Niterói.

Ambas ciudades tendrán un tiempo total de presentación de 40 minutos, que serán complementados por 20 minutos más para que los países miembros puedan hacer consultas.

Tras la presentación de ambas ciudades y sus delegaciones, se realizará la votación oficial. La compañía de tecnología a cargo de la votación será Lumi Global, la misma que utiliza el Comité Olímpico Internacional para sus elecciones.

En total serán 53 votos los que dirimirán al ganador, los cuales se dividen en 41 votos, uno por cada país miembro, y por estatuto de la organización, 12 países poseen un voto más por haber sido sede de los Juegos Panamericanos. Estos son: Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Brasil y Argentina.

La ciudad que obtenga 27 votos o más en la elección, será la nueva sede de los Juegos Panamericanos 2031.