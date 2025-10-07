Cómo comprar y cuánto cuesta "La construcción del milagro", el nuevo libro de Javier Milei

Ya se encuentra en preventa el nuevo libro del presidente Javier Milei, titulado "La construcción del milagro: El caso Argentino". La obra, editada por Hojas del Sur, recopila discursos y ensayos del mandatario donde, según la editorial, se explican los fundamentos de cada una de las decisiones tomadas desde su asunción, en lo que califica como "el caso de estabilización más exitoso en la historia mundial".

El libro se presenta como una oportunidad para adentrarse en "la cocina del milagro" y entender "la receta" que, según el texto, salvó al país de una crisis sin precedentes.

Se puede adquirir en la web de la editorial Hojas del Sur, con una oferta especial de preventa que estará vigente hasta este lunes 6 de octubre inclusive.

Precio de preventa: $30.000 (el precio original será de $35.000).

Financiación: se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito, o en hasta 12 pagos a través de Mercado Pago.

Envíos: la editorial ofrece envío en moto sin cargo para la Ciudad de Buenos Aires (C.A.B.A.) y a $4.000 para el Gran Buenos Aires (GBA). También se realizan envíos a toda la Argentina a través de Correo Argentino y al resto del mundo mediante DHL.

Retiro en sucursal: se puede retirar gratis en la sucursal de la editorial.

Es importante destacar que tanto los envíos como los retiros de los ejemplares comenzarán a realizarse una vez finalizada la etapa de preventa, después del 6 de octubre.

De qué trata "La construcción del milagro"

Según la sinopsis oficial, el libro ofrece los fundamentos teóricos que sustentan el programa de gobierno de Milei y permite "prever las medidas por venir". La obra describe el cuadro de situación heredado como una "verdadera bomba de tiempo" y presenta el ajuste fiscal como la clave para haber bajado drásticamente la inflación.

El texto también enmarca la gestión como una "batalla cultural" contra "la casta" y "el monstruo del estatismo", a quienes acusa de intentar socavar la confianza del pueblo a través de "operaciones de prensa, calumnias y manipulación de datos". El libro promete ser una herramienta fundamental para entender las "ideas de la libertad" defendidas por el propio Presidente. (NA)